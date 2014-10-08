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Dünya

Kobanê'de bubi tuzaklı savunma

Kobanê Kantonu Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Kürdo, Kobanê'de tek noktada 36 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı

08 Ekim 2014 21:39

Muhalif Rakka Devrimcileri Saha Komutanı Ebu İbrahim IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Kobanê ve çevresindeki IŞİD mevzilerinin yoğun bir şekilde bombaladığını” belirtti. 

Örgütün, kent merkezine ilerlemesinin durdurulduğunu belirten İbrahim, kurulan bubi tuzakları aracılığıyla da IŞİD'in geri çekilmek zorunda kaldığını kaydetti. 

Patlayıcı yerleştirilmiş bir hastaneye giren IŞİD güçlerinin ciddi kayıplar verdiğini bildiren İbrahim, "Terör örgütü, doğu kesimlerinden ilçede asayiş binasına kadar ilerledi fakat buraya yerleştirilen patlayıcıların infilakı karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. İki günden bu yana IŞİD güçleri karşısında ciddi ilerleme kaydettik ve örgütü, ilçe dışındaki Tel Menşet El Nur Tepesi'ne kadar kovaladık. IŞİD bayrağının asılı olduğu bu bölgede taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı. 

İbrahim, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Kobani ve çevresinde IŞİD mevzilerine ilk defa ciddi saldırılar düzenlediğini aktardı. 

 

‘Tek noktada 36 IŞİD mensubu öldürüldü’

 

Kobanê Kantonu Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Kürdo da ilçenin doğu kesimlerinde çatışmaların devam ettiğini söyledi. 

Bölgedeki silahlı milislerin IŞİD tanklarını imha ettiğini aktaran Kürdo, "Dün, sadece tek noktada 36 terör örgütü mensubu öldürüldü" diye konuştu. 

Kürdo, sivil vatandaşların ise çatışmaların gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalıştığını dile getirdi. 

Öte yandan koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırılarının ardından bölgeden yükselen dumanlar Türkiye sınır hattından da görülüyor. 

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