Kobanê'de 150 köy IŞİD'den geri alındı

Kobanê'de yaklaşık 5 aydır devam eden çatışmalarda, Kürt güçlerinin IŞİD’den geri aldığı köy sayısı 150'ye ulaştı. Halep'te IŞİD'le çatışma halinde olan muhalif grupların liderleri ise Kobanê yenilgisinin örgüt içindeki tartışmaları alevlendirdiğini belirterek, "Örgüt içerisinde farklı ciddi itirazlar ve muhalefet var. Dağılma aşamasına geldiler" değerlendirmesinde bulundu. Kobanê'nin ardından Suriye'de zor durumda kalan örgütün militanlarını Rakka üzerinden Irak'a kaydırmaya başladığı da iddialar arasında.

Yılmaz Bilgen’in Al Jazeera Türk’te yer alan haberine göre, IŞİD’in yaklaşık 5 ay önce Kobanê’ye başlattığı saldırıda dengeler hızla değişmeye devam ediyor. YPG önderliğindeki güçlerin IŞİD’i Kobanê kent merkezinden çıkarmasının ardından, örgütün kontrolündeki yaklaşık 350 köyden 150’si de yeniden Kürt güçlerin denetimine geçti. Kürt güçlerinin 3 cepheden sürdürdüğü operasyonlar sonucunda son olarak 50 köy IŞİD’den alınmıştı.

‘Örgüt dağılabilir’ iddiası

Suriye’de zor durumda olan IŞİD’in militanlarının bir kısmını Irak’a kaydırdığı öne sürülürken, El Baz Tugayı komutanı Mahmut Hacı Hasan “Yaklaşık 7 aydır IŞİD’in bölgeyi ele geçirme girişimleri karşısında direniyoruz. Bazen şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son Aynul Arap (Kobanê) saldırısını başlattıkları dönemle birlikte bu bölgede çatışmalar zayıfladı denilebilir. Aynul Arap’ta kaybetmeleri kendi içlerinde yaşanan tartışmaları da alevlendirdi. Örgüt içerisinde farklı şu an ciddi itirazlar ve muhalefet var. Dağılma aşamasına geldiler diyebilirim” yorumunda bulundu.

Yabancı militanlar ülkelerine dönüyor

IŞİD’in içerisinde savaşan yabancı militanların bölgeyi terk ederek Rakka ve oradan da Irak’a sevk edildiğini söyleyen Hasan, “Birçok IŞİD militanı örgütten kaçıyor. Sınırdan kaçarak ülkelerine dönenler olduğunu biliyoruz. Yine örgüt içerisinde birçok infaz gerçekleştiriliyor. İnfaz gerekçesi ise Ebu Bekir El Bağdadi’ye ihanet ederek örgütten kaçma girişimi olarak belirtiliyor” dedi.