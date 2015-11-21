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Kobanê soruşturmasına HDP adına açılan sahte Twitter hesapları da dahil oldu

HDP'nin IŞİD'in Kobanê saldırısı sonrası yaptığı 'acil eylem çağrısı' ile ilgili soruşturma genişliyor...

21 Kasım 2015 10:56

HDP’nin geçen yıl IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırıları sürerken yaptığı 'acil eylem çağrısıyla' ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MYK üyeleri hakkında açtığı soruşturma kapsamında 'şüphelilerin' ifadesi alınmaya başladı. Soruşturma dosyasındaki delil listesinde HDP Genel Merkezi, Grup Başkanvekili Pervin Buldan, eski milletvekilleri Aysel Tuğluk, Demir Çelik ve Ayla Akat’ın yaptığı paylaşımlar yer aldı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, savcılığın delil listesinde @selahattindmrts ve @sirsureyyaonder adlarıyla açılmış ancak şu an kapalı olan sahte hesaplardan yapılan paylaşımların yer alması da dikkat çekti. Soruşturmada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın birçok gazete ve internet sitesinde yer alan açıklaması da iddianamede “PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı yayın yaptığı” belirtilen Fırat Haber Ajansı’nda yayımlandığı için delil sayıldı.

Soruşturma kapsamında milletvekili olmayan MYK üyeleri savcılığa ifade veriyor. MYK üyesi Hatice Altınışık, ifadesinde “Kampanyalar örgütlemek, basın açıklamaları, yürüyüş ve sivil eylemler organize etmek anlamına gelen, tüm dünya kamuoyuna yapmış olduğumuz acil eylem çağrısı hiçbir şekilde şiddeti teşvik eden ya da ima eden bir çağrı değildir” dedi. Eylemlerdeki ölüm ve yaralanmaların “güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması ve protestocu vatandaşlara çeşitli grupların saldırmasından” kaynaklandığını savunan Altınışık, “Hizbulkontra ve faşist çeteler polislerle birlikte Kürt avına çıkmış, birçok Kürt sokak ortasında işkence ile katledilmiştir. Bu katliamları gerçekleştirenler belli olduğu halde hiçbir hukuki işlem başlatılmayarak bu kişiler koruma altına alınmıştır” dedi.

 

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