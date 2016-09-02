Kobanê sınırında çatışma; 17 yaşında bir genç öldürüldü, 42 kişi yaralı!

Suriye’nin Kobanê kentinde Türkiye’nin sınırda inşa etmek istediği duvarı protesto eden Kobanililere Türk askeri ve polisi, gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla sınırdan müdahale etti. Müdahale sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, Kobanêliler güvenlik gerekçesiyle örülen duvarın Kobanê toprağında örüldüğü gerekçesiyle duvara karşı çıkıyorlar ve bu amaçla 1 haftadan beri duvarın kurulacağı yere yakın sınırın sıfır noktasına çadırlar kurarak nöbet tutuyorlar. Bugün sınırda Türkiye’yi protesto eden Kobanêlilere Türk polisi ve askeri gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla müdahale ederken, müdahale sırasında gerçek mermi kullanılması sonucu Kobanêli 17 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı da 42'ye ulaştı. Bölgede gerginlik devam ederken, Türkiye ise sınıra asker ve polis sevkiyatı yapıyor.

Konuyla ilgili konuşan Kobanê Savunma Bakanı İsmet Şeyh Hesen, Türkiye’nin Kobani sınırları içerisinde duvar kurmak istemesine karşı çıkan Kobanililere sınırdan gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale edildiğini belirterek, saldırı sonucu yaralananların olduğunu söyledi.

“Türkiye Kobani topraklarında duvar örüyor”

Türkiye’nin Kobani topraklarında duvar örmesine karşı çıktıklarını vurgulayan Hesen, şöyle devam etti:

“Türkiye bizim toprağımızda duvar kurduğu için ve böylece topraklarımızı işgal ettiği için karşı çıkıyoruz. 1 haftadır bunu protesto etmek için sınırın sıfır noktasında Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın batısında çadırlar kurarak Türkiye’nin bu yaklaşımını protesto ediyoruz.”

Protestolara katılan binlerce kişiye Türkiye’nin gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale ettiğini aktaran Hesen, “Türkiye’nin saldırıları sonucu yaralananlar oldu. Onları hastaneye kaldırdık. Halk Türkiye’nin saldırılarına karşı taşlarla karşılık veriyor. Türkiye zırhlı araçlarla şimdi sınırda bekliyor. Zırhlı araçlarla gelip 4 metrelik duvar kurmak istediler. Geçenler de Kobani sınırında 150 metre uzunluğunda duvar yaptılar. Kobani halkı ise buna karşı çıkıyor. Çünkü Kobani toprakları içinde duvarı yapmak istiyorlar. Kobani halkı hiçbir zaman bu işgale izin vermeyecektir. Hiç kimsenin topraklarımızı işgal etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin Kobani topraklarını işgal etmek istediğini savunan Hesen, Türkiye’yi Rojava’nın kazanımlarını yok etmekle suçladı.