'Kobanê protestolarından bu yana 700 kişi tutuklandı, üçte biri çocuk'

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetin, partimiz ve partimiz bileşenlerini, Kürtleri, çocukları, muhalifleri, kısacası kurduğu hegemonyaya karşı olan herkesi baskı altına almaya dönük faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor” dedi. Gözaltı ve tutukluların Kobanê’ye destek ve IŞİD’i protesto eylemlerinin gerçekleştiği 6 Ekim tarihinden beri artış gösterdiğine dikkat çeken Beştaş, “O günden bu yana 2 bin 495 kişi gözaltına alınmış, bunların 700’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır” dedi. Beştaş, bugüne kadar tutuklananların üçte birinin çocuk olduğunu ifade etti.

40 çocuk cezaevinde

Beştaş, birçok ilde yapılan operasyonlarda 17-25 Aralık şüphelilerine uygulanan ‘somut delil ve kuvvetli suç şüphesi’nin varlığı gözetilmeksizin, polislerce takdir edilen ‘makul şüphe’ gerekçesiyle çocukların yakalanarak, sevk edildikleri mercilerce tutuklandığına dikkat çekti.

Evrensel'de yer alan habere göre, tutuklama ve gözaltıların tek nedeninin polisin tek taraflı düzenlediği tutanaklar olduğuna vurgu yapan Beştaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hâlihazırda sadece Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde, Mardin cezaevinden getirilen 13 çocuk ile birlikte toplam 40 çocuk bulunuyor.”

1997 doğumlu 4 çocuk ile 1998 doğumlu 7, 1999 doğumlu 2, 2000 doğumlu 5 çocuğun cezaevinde olduğuna dikkat çeken Beştaş, gözaltına alınan ve tutuklanan çocukların yakalandıklarında baskı ve şiddete maruz kaldıklarının doktor raporlarıyla da ispatlandığını belirten Beştaş, çocukların yaptıkları görüşmede “Cezaevinde görüştükleri avukatlarından oyuncak araba isteyen, çizgi film izleyemediklerini ifade eden, annelerini ve ailelerini özlediklerini beyan eden çocuklardır dört duvar arasında tutulanlar” dedi.

‘Makul şühpe’ hukuk garabeti

Gerçek hiçbir gerekçe olmaksızın, ‘makul şüphe’ olarak tanımlanan ve yasalaşmadan fiilen uygulanmasının bir hukuk garabeti olduğuna vurgu yapan Beştaş, uygulama ile çocukların, gençlerin, parti sempatizanlarının ve seçmenlerin hiçbir eylem olmadan, yaka paça her yerde gözaltına alındıklarını kaydetti. Bu operasyonun tek merkezden verilen kararla yaygınlaştığını da belirten Beştaş, “Gözaltına alınamayan çocukların da Emniyet Müdürlükleri ve Milli Eğitim iş birliğiyle fişlendikleri ortaya çıkmıştır. 26 Aralık’ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ortaya çıkan yazısıyla, son iki ay içerisinde kayıtlara ‘suça sürüklenen çocuk’ olarak geçen 200 öğrenci tespit edilip, haklarında işlem yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiştir. Söz konusu listede 8-9 yaşındaki çocuklar da bulunuyor”dedi.

Siyasi iktidarın hedef kitlesinde büyük oranda çocukların olduğunu kaydeden Beştaş, “Neredeyse anne babanın etnik kimliğine, inancına, diline göre ayrımcı bir politika yürütülüyor” dedi. AKP’ye ve bağımsız olduğu iddiasındaki yargıya seslenen Beştaş, “Hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirin ve adaletin terazisini eğmeyin. Bundan zarar görecek olan, başta iktidarınız olmak üzere herkestir” dedi. Beştaş, mağdur çocukların haklarının takipçisi olacaklarını belirterek, kamuoyunu da verdikleri mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Bozdağ’a tutuklu çocuk sayısı sorusu

Öte yandan HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, gözaltına alınan ve tutuklanan çocukların sayısını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu. Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclise soru önergesi veren Baluken, Kobanê’ye destek ve IŞİD’i protesto eylemlerinin başladığı 6 Ekim’den itibaren gözaltı ve tutuklamaların artış gösterdiğini belirtti.

Diyarbakır D Tipi Cezaevinde Mardin cezaevinden getirilen 13 çocuk ile birlikte toplam 40 çocuğun tutuklu olduğunu hatırlatan Baluken, başka cezaevlerinde bulunan çocuk sayısına dair herhangi bir veri bulunmadığı belirterek, “6 Ekim 2014 tarihini müteakip gözaltına alınan ve tutuklanan çocuk sayısı nedir? Gözaltına alınarak tutuklanan çocuklar hangi cezaevindedirler? Hangi cezaevinde kaç çocuk tutuklu bulunmaktadır? Tutuldukları cezaevleri çocuklar için uygun mudur? Gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklar hangi yaş aralığındadır? Cinsiyetleri nedir? Çocuklar hangi neden ve hangi yasal dayanak çerçevesinde tutuklanmışlardır?” diye sordu.