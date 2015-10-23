Kobanê eylemine saldıran palalının cezası belli oldu

Antalya Adliyesi önünde Kobanê'ye destek eylemi yapan gruptaki iki üniversite öğrencisini 'Deli Gaddar' yazılı palayla kovalayıp, flamalarını da benzin dökerek yakmaya çalışan 45 yaşındaki Süleyman Harmankaya, 10 ay 26 gün hapis ve 400 TL para cezasına mahkum edildi.

Geçen yıl Kobanê olaylarında gözaltına alınan arkadaşlarına destek için Antalya Adliyesi önünde toplanan gruptaki Mustafa Cihan Yılmaz ve Vural Köse adlı öğrencileri 'Deli Gaddar' yazılı palayla kovalayıp flamalarını da benzin dökerek yakmaya çalışan Süleyman Harmankaya, 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Kozak'ın haberine göre, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Harmankaya, adliye önündeki gruba ellerinde neden Türk bayrağı olmadığını sorunca kendisine tepki gösterildiğini belirterek, beraatını istedi.

Mahkeme , duruşmalardaki olumlu hal ve davranışlarını da dikkate aldığı sanığı, takdir indiriminden sonra toplam 10 ay 26 gün hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca Harmankaya'ya 400 lira para cezası verdi.