Kobanê Eşbaşbakanı: IŞİD'e karşı büyük bir kent direnişine hazırlıklarımızı yaptık

Kobanê Eşbaşbakanı Enver Müslim, “IŞİD Kobanê kent merkezine 2 kilometre yaklaşmış durumda. Kobanê’yi IŞİD mezarlığına çevireceğiz. Büyük bir kent direnişine hazırız. Kentte savaşmak için çok büyük hazırlıklar yaptık. 18 gün köylerde direndik aylarca kentte direniriz” dedi.

T24’e konuşan Kobanê Eşbaşbakanı Enver Müslim, Kobanê’de yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. IŞİD’in dün akşam çok ağır silahlarla 3 koldan Kobanê’ye saldırdığını aktaran Müslim,”IŞİD dün akşam psikolojik baskı yaparak kenti 1 saat içinde alacağını duyurmuştu ama herkes gördü ki Kobanê IŞİD’in eline geçmeyecek. Dün akşam yaşanan şiddetli çatışmada Helınç köyünde IŞİD üyesi 30 terörist YPG tarafından öldürüldü. Cenazelerini dahi alamıyorlar. Cenazelerin almaya geldiklerinde YPG güçleri kanaslarla teröristleri vuruyor” dedi.

IŞİD’in kent merkezine doğu cephesinde 2 kilometre yaklaştığını ifade eden Müslim, “Kobanê’yi IŞİD mezarlığı haline getireceğiz. Gelenlerin hepsini öldüreceğiz. Kobanê kent merkezinde büyük bir direniş sergileyeceğiz. Büyük bir direniş için günlerdir çok büyük hazırlıklar yapıyoruz. 18 gün köylerde büyük direniş gösterdik, aylarca da kent merkezinde direniş göstereceğiz. Kent direnişimiz daha büyük olacak. Halk Kobanê’ye geri dönüyor. Halk seferberlik halinde kentini koruyor” diye konuştu.