-KOALİSYONDAN SALDIRILARA DEVAM PARİS (A.A) - 24.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, uluslararası koalisyonun Libya'daki askeri hedefleri havadan vurmaya devam edeceğini bildirdi. Juppe, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, ''Askeri unsurları hedef alıyoruz, başka bir yeri değil. Bu gerektiği kadar devam edecek'' dedi. Cumartesi gününden beri devam eden operasyonların başarılı olduğunu söyleyen Juppe, hedefin sivil halkı korumak olduğunu tekrarladı. Koalisyonun sivillerin ölümüne yol açan ateşiyle ilgili bir soru üzerine de Juppe, askerlerin ''bunun tersini söylediği'' yanıtını verdi. Fransız Bakan, ülkesinin Libya üzerinde uçuşa kapalı alanın sorumluluğunu NATO'ya devretmekten yana olduğunu da hatırlattı.