Koalisyonda mülteci politikası gerginliği



Büyük koalisyon ortakları pazar günü biraraya gelecekleri, mülteci krizi konusunda izlenen politikayı masaya yatıracakları zirve öncesinde birbirlerine sert mesajlar veriyor. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel Hristiyan Birlik partilerini eleştirerek, "Sığınmacıların yoğun akını nedeniyle ülkemizin karşı karşıya olduğu zorlu durum karşısında, Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik arasındaki tartışma, hükümetin işlerliğini tehdit ediyor" diye konuştu. Der Spiegel dergisinin internet sayfasına demeç veren Gabriel, "Partililerin birbirlerine karşılıklı şantaj ve hakaretleri, yakışıksız bir durum ve ayrıca sorumsuzca" dedi. Gabriel ayrıca "Bu tartışma ne kadar uzun sürerse, aşırı sağcılar daha fazla güçlenir" uyarısında da bulundu.

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı (CSU) Horst Seehofer yaptığı açıklamada, ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının hızlı bir biçimde sınırlandırılmasını istemiş aksi takdirde bu durumun siyasi ve hukuki açıdan bazı sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu. Seehofer kabul edilecek sığınmacı sayısı için bir üst sınır belirlenmesini talep etti. Avusturya yönetimini sığınmacı akınında gerekli koordinasyonu sağlayamamakla suçlayan Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, bunun aynı zamanda Başbakan Angela Merkel'in de bir yükümlülüğü olduğunu belirtmişti. Seehofer'in 'ültimatom' diye tanımlanan son açıklaması ile hükümetteki 3 CSU'lu bakanı geri çekmeyi kastettiği ileri sürülüyor. Ancak CSU'lu yetkililer koalisyondan çekilecekleri yönündeki haberleri geri çevirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik içinde Merkel'e baskı giderek büyüyor. Hristiyan Demokrat Birlik partili Christian von Stetten, parti meclis grubundan bazı partililerin, sığınmacı akınının sınırlandırılması yönünde dilekçeler hazırladığını belirtti. Stetten, 'Ama önce hükümetin pazar günkü zirvede nasıl bir karar alacağını bekleyeceğiz' dedi.

Bu tartışmalar sürerken, Almanya'ya sığınmacı akını da sürüyor. Perşembe günü Avusturya-Almanya sınırından 6 bin sığınmacının geçiş yaptığı bildiriliyor. Bu rakam daha önceki rakamlara oranlara birkaç yüz daha az.