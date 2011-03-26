T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOALİSYON UÇAKLARI MİSRATA ÜZERİNDE BEYRUT (A.A)

26 Mart 2011 23:40

-KOALİSYON UÇAKLARI MİSRATA ÜZERİNDE BEYRUT (A.A) - 26.03.2011 - Libya'da koalisyon güçlerine ait uçakların, Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin batı ve doğudan saldırı düzenlediği Misrata kentinin üzerinde uçuş yaptığı bildirildi. Kentteki bir muhalif, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Misrata semalarında uçuş yapıyor. (Kaddafi'ye bağlı güçlerin) topçu ateşi uçakların kentin semalarında görünmesinin ardından son buldu" dedi. Koalisyon güçleri tarafından desteklenen muhaliflerin stratejik Ecdebiye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirmelerinin ardından, Kaddafi'ye bağlı birlikler, Misrata'ya batı ve doğudan saldırı başlatmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24