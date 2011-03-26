-KOALİSYON UÇAKLARI MİSRATA ÜZERİNDE BEYRUT (A.A) - 26.03.2011 - Libya'da koalisyon güçlerine ait uçakların, Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin batı ve doğudan saldırı düzenlediği Misrata kentinin üzerinde uçuş yaptığı bildirildi. Kentteki bir muhalif, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Misrata semalarında uçuş yapıyor. (Kaddafi'ye bağlı güçlerin) topçu ateşi uçakların kentin semalarında görünmesinin ardından son buldu" dedi. Koalisyon güçleri tarafından desteklenen muhaliflerin stratejik Ecdebiye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirmelerinin ardından, Kaddafi'ye bağlı birlikler, Misrata'ya batı ve doğudan saldırı başlatmıştı.