Koalisyon uçakları IŞİD'in elindeki Musul'u vurdu

Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılması için planlanan operasyonun yapılmasına kısa bir süre kaldığı açıklanırken, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının kentteki bazı hedefleri vurduğu belirtildi.

Irak’taki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, hava saldırıları, ’Musul operasyonunun yaklaştığı’ şeklinde yorumlanırken, Peşmerge Güçleri Guwer Cephesi Komutanı Hasan Hüseyin, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının, Musul kent merkezindeki IŞİD hedeflerini vurmaya başladığını söyledi. Peşmerge komutanı Hüseyin, söz konusu hava saldırılarında çok sayıda IŞİD'linin öldürüldüğünü ve örgütün ağır kayıplar verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk isesosyal medya hesabında, Musul’da IŞİD'in önemli askeri sorumlularından Ebu Hannah’ın öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Hürriyet'teki habere göre, Irak ordusunun Geyare ve Şergate’yi geri almasından sonra IŞİD'in akaryakıt sorununu çözmek için Suriye’den Musul’a tankerlerle petrol ve gaztaşıdığı, ya da kaçakçılardan akaryakıt aldığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı'nın sözcüsü Bewar Xinisi, şimdiye kadar Irak petrolünü kaçakçılar aracılığı ile satan IŞİD'in artık petrol aldığını söyledi. IŞİD'in satacak akaryakıt bulamadığı için ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Xinisi, şu anda teör örgütünün akaryakıt ihtiyacının yüzde 70’ini Suriye’den karşılamaya çalıştığını ifade etti.