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Dünya

Koalisyon uçakları IŞİD kontrolündeki hapishaneyi vurdu: 57 ölü

Suriye Gözlem Örgütü (SHOR): Yaşamını yitirenlerden 42'si IŞİD'in esirlerinden oluşuyor

27 Haziran 2017 19:48

ABD liderliğinde uluslararası koalisyon uçakları, Suriye Mayadin kentinde IŞİD'in kontrol ettiği hapishaneyi vurması sonucu 57 kişi yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye Gözlem Örgütü’nün (SOHR) verdiği bilgiye göre yaşamını yitirenlerden 42’si IŞİD’in elindeki esirlerden oluşuyor.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada koalisyon uçaklarının dünkü bombalamalarda bir IŞİD merkezi ile bomba yapımında kullanılan bir fabrikanın vurulduğu açıklanmıştı.

Bir koalisyon sözcüsü IŞİD hapishanesinin vurulduğunu doğrulamamakla birlikte konunun araştırılacağını söyledi. (DHA)

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