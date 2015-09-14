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Koalisyon uçakları IŞİD hedeflerini vurdu, dumanlar Kilis'ten görüldü

Bab ve Rai bölgelerinde bulunan IŞİD hedeflerine operasyon düzenlendi

14 Eylül 2015 19:36

Koalisyon ülkelerinin savaş uçakları Kilis sınırına yakın noktadaki IŞİD hedeflerine yönelik hava harekatı yaptı. Kilis’in Elbeyli İlçesi’nin karşısındaki Suriye’nin Bab ve Rai bölgelerinde bulunan IŞİD hedefleri, bu sabah koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından vuruldu.

Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelerde yapılan hava harekatı sırasında uçakların bıraktığı bombaların patlaması paniğe yol açtı. Bombardıman sırasında hedef alınan IŞİD bölgelerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından görülürken, tedirginliğe yol açan harekat sırasında sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

 

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