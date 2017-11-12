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Dünya

Koalisyon uçakları, Deyr ez Zor'da sivilleri bombaladı: 10 ölü

Ölenler arasında sağlık görevlilerinin de olduğu belirtildi

12 Kasım 2017 18:00

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona ait uçaklar, Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki bir köyde yaşayan sivilleri hedef aldı.

Sputnik’in Suriye resmi haber ajansı SANA'dan aktardığına göre, koalisyon uçakları Deyr ez Zor'un Duveyci köyünü bombaladı.

Bir ambulansın da vurulduğu bombardıman sonucunda 10 sivil hayatını kaybetti.

Ölenler arasında sağlık görevlilerinin de olduğu ifade edilen habere göre, görgü tanıkları, koalisyona ait insansız hava araçlarının hedef aldığı ambulanstaki kişilerin hepsinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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