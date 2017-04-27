Koalisyon: Türkiye, operasyona bir saatten az kala bilgi verdi

ABD liderliğinde IŞİD'e karşı savaşan koalisyon güçleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok Dağı'na düzenlenen hava operasyonunu, saldırıdan 'bir saatten az süre önce' kendilerine bildirdiğini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri'nden Albay John Dorrian, "Hava saldırılarının gerçekleşmesinden bir saatten daha kısa süre önce bilgi verildi. Bu yeterli değil. IŞİD'e karşı savaşta bir ortaktan ve müteffikten bekleyebileceğiniz türden bir koordinasyon değildi; bu, bir bildirimdi" dedi.

ABD'li askerlerin hava operasyonunun yapıldığı noktaya 10 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten ABD'li sözcü, sahadaki güçlerin güvenliğini sağlamak için yeterli vaktin tanınmadığına dikkat çekti.

Türkiye'nin verdiği bilginin de "etkin bir şekilde yanıt verilemeyecek kadar muğlak" olduğu kaydedildi.

Salı günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin Karaçok Dağı'na hava saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı. TSK saldırılarda "70 bölücü terör örgütü üyesinin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı , Türkiye'nin "ne ABD, ne de küresel koalisyon güçleriyle düzgün bir şekilde koordinasyonu sağlamadan" bu saldırıları gerçekleştirdiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Mark Toner, "Bu hava saldırıları, koalisyon tarafından onaylanmamıştır ve IŞİD'e karşı mücadelemizdeki ortak güçlerimizin maalesef yaşamını kaybetmesine yol açmıştır" demişti.

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ABD, Rusya ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) operasyondan önce bilgi verildiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun "kesinlikle peşmerge üyelerini hedef almadığını" da sözlerine eklemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'ye operasyon yapılacağı bilgisinin '2 saat önce verildiğini' ve askerlerin 20 - 30 km güneye çekmeleri için uyarı yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aramızdaki anlaşma gereği 2 saat önce ABD ve Rusya ile operasyon yapacağımız bilgisini paylaştık. Koalisyonun Katar'daki koordinasyon merkezi ile paylaştık. Burada bir bilgi paylaşımı yok deniyorsa, buna katılmadığımı açıkça söylemek isterim. Bizim gizli ajandamız yok" dedi.

Irak'ın Zap bölgesine harekât

Öte yandan, Salı günü Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonun devamında, Çarşamba günü Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Ajanslar, TSK'dan alınan bilgiye göre Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında "saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü" üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ajanslar ayrıca, "çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınağın tahrip edildiğini" aktardı.