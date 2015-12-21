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Koalisyon Sözcüsü Warren: IŞİD, Irak'ta kontrol ettiği bölgenin yüzde 40'ını kaybetti

ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Warren ABD savaş uçaklarının IŞİD mevzilerine 9 bin hava saldırısı düzenlediğini, bunların 6 binin Irak'ta gerçekleştiğini belirtti

21 Aralık 2015 21:36

IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Steve Warren, terör örgütü IŞİD'in Irak'ta ele geçirdiği bölgelerin yüzde 40'ını kaybettiği bildirildi. Warren, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde yaptığı basın açıklamasında, ABD savaş uçaklarının IŞİD mevzilerine 9 bin hava saldırısı düzenlediğini, bunların 6 binin Irak'ta gerçekleştiğini kaydederek, bu saldırıların IŞİD'in petrol ihracatını yüzde 90 oranında durdurduğunu savundu.

Warren, "IŞİD, hala bazı küçük çaplı saldırılar gerçekleştirme gücüne sahip bulunuyor. Fakat geçen yıl ele geçirdiği topraklarının yüzde 40'nı kaybetti. Tikrit ve Beyci'den püskürtüldü yakında Enbar'da da yenilecek" dedi.

 

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