Koalisyon Sözcüsü Dillon, SDG ile IŞİD arasındaki anlaşmayı doğruladı

Suriye'nin Rakka şehrinin geri alınmasından sonra IŞİD'li teröristlerin ve aileleri Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan anlaşma gereği güvenli bir biçimde tahliye edildiğine ilişkin BBC haberi dünya gündemine girdi. Söz konusu görüntüler hakkında Pentagon’daki basın brifingine Bağdat’tan video konferans yoluyla canlı bağlanan ABD liderliğindeki IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillion açıklama yaptı. SDG ile IŞİD arasında yapılan anlaşma gereği 3500 sivil ve 300 kadar potansiyel IŞİD' teröristin tahliye edildiğini açıklayan Dillon, ABD’nin tahliye sürecinde bir rolü olmadığını savundu. Şu an Suriye ve Irak’taki ABD güçlerinin elinde hiçbir IŞİD'linin olmadığını belirten Dillon, ‘Eğer tutuklu ve sorgulanan IŞİD'li varsa Irak hükümeti ya da SDG’nin elindedir’ dedi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in aktardığı Dillon’a Pentagon brifinginde yöneltilen sorular ve yanıtları şöyleydi:

300 kadar potansiyel savaşçı çıktı

- BBC haberindeki anlaşma iddiasını ve tahliye rakamlarını doğrulayabiliyor musunuz?

Bu sır değildi. Biz Rakka’nın düşürülmesinden sonra 19 ve 14 Ekim’de yaptığımız açıklamalarda Rakka Sivil Konseyi, SDG ve bölgenin aşiret büyükleriyle yapılan anlaşmadan bahsettik. Amaç Rakka’daki sivillerin daha fazla kayıp olmadan çıkartılmasıydı. Bu nedenle de bir anlaşma yapıldı. Anlaşma uyarınca Rakka’dan çıkan yetişkin erkekler güvenlik taramasına tabii tutuldular. Kendilerinden biyometrik data alındı ve sistemlerimizdeki kayıtlarla sağlaması yapıldı. Eğer bu kişilerin sistemimizde kayıtlarının olmadığı tespit edildiyse yeni kayıt yapıldı. Güvenlik taraması sırasında 4 yabancı savaşçı tespit edildi ve SDG tarafından tutuklandı. Gerisi 3500 kadar sivildi, yani aile üyeleri. 300 kadarı ise potansiyel IŞİD savaşçısı olarak belirlendi. Bizim haberdeki rakamları teyit edecek bir bilgimiz yok, haberdeki kamyon şoförlerinin verdiği bilgileri de.

Gerekseydi müdahale edecektik

- ABD’nin tahliye operasyonundaki rolü neydi?

Biz Rakka bölgesinden çıkarken otobüsleri takip ettik. Eğer IŞİD savaşçılarının kaçması gibi bir durum söz konusu olsaydı havadan müdahale edecektik. Ancak böyle bir durum olmadı.

Tahliyeden sonra 100 IŞİD2li daha teslim oldu

- Rakka operasyonuyla birlikte teslim olan IŞİD'li sayısı kaç? Konvoyla tahliye edilenlerden farklı bir rakam var mı?

Tahliye anlaşmasından önce ve sonra teslim olanlar oldu. Anlaşmadan önceki dönem haftada 4-5 savaşçı teslim oluyordu ki aralarında üst düzey yönetici olan emirler de tespit edildi. Bunlar ya kendileri teslim oldu ya da yakalandılar. Ancak biz bunların bir parçası değildik. Anlaşmadan ve konvoy tahliye edildikten sonra 100 IŞİD'li daha teslim oldu.

Koalisyonun elinde IŞİD'li tusak yok

- Bu anlaşma dışında hiçbir IŞİD'linin Rakka’dan kaçamadığını teyit edebiliyor musunuz?

Şehirden binlerce insan tahliye edilirken kendilerini patlatanlar oldu. Dolayısıyla yüzde 100 kaç DEAŞ'lı savaşçının tespit edildiğini söyletecek durumda değilim.

- ABD güçlerinin elinde tutulan hiç IŞİD savaşçısı var mı?

Tutuklananlar ya Irak güvenlik güçlerinin ya da SDG’nin elinde. Şu anda ABD güçlerinin gözaltında tuttuğu kimse yok.

Afrin iddiasına yanıt: Ortaklarımızı koruruz

Albay Dillon’a Türk güvenlik güçlerinin Afrin’deki YPG güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğine ilişkin iddialar da soruldu. Dillon, kendisinde söz konusu iddiaları doğrulayacak bir bilgi olmadığını söyledi. Ancak Dillon, teorik olarak koalisyonun sahadaki ortaklarını IŞİD dışındaki saldırılara karşı koruma yükümlülüğü olduğunu kaydetti.

- Koalisyonun Kürtler gibi IŞİD'e karşı operasyonlara katılmış olan yerel güçleri korumak gibi bir sorumluluğu var mı?

Evet diyebilirim. Bunu daha önce çeşitli vesilerle gösterdik ve kanıtladık. Gerekirse SDG’nin çatışı altındaki herkesi; Araplar, Kürtler, Yezidiler ve Hıristiyanları destekler ve koruruz.

- IŞİD dışındaki odaklardan gelecek saldırılara karşı da korur musunuz?

IŞİD ile mücadele eden tüm ortaklarımızı her kim olursa olsun koruruz.