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Dünya
BBC Türkçe

Koalisyon saldırıları Rakka'da sivil ölümlerine neden oluyor

Birleşmiş Milletler'in savaş suçlarını araştıran grubu, Rakka'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırılarının "sarsıcı sivil ölümlerine" neden olduğunu açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise, operasyonlarda beyaz fosfor kullanılma

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM), ABD öncülüğünde Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan koalisyon güçlerinin Rakka kentinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu, "sarsıcı sivil ölümleri" yaşandığını açıkladı.

Kürt ve Arap militanlardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), geçen hafta IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'yı geri almak için hava saldırılarına başlamışlardı.

Koalisyon hava güçlerinin yoğun destek verdiği SDG güçleri, kentin batısı, doğusu ve kuzey ucundaki bazı mahalleri IŞİD'den almıştı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 160 bin sivil, saldırılar nedeniyle evlerini terk etti. Rakka'da 3 bin ile 4 bin arasında militanın saklandığı düşünülüyor.

IŞİD Haziran 2014'te kontrol altına aldığı Rakka'da "hilafet kurduğunu" ilan etmişti.

Bölgede mahsur kalanların sayısı bilinmiyor ancak Uluslararası Kurtarma Komitesi, daha önce bu sayının 200 bine yaklaştığını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Rakka ve Irak'ın Musul kentinde kara birliklerinin topçu ateşi sırasında "beyaz fosfor" kullandığı uyarısı yaptı.

HRW, beyaz fosfor kullanılmasının siviller için büyük risk oluşturduğunu açıkladı.

Beyaz Fosforun uluslararası hukukta savaşta, sis örtüsü yaratmak ya da hedefleri belirlemek gibi amaçlarla kullanılması yasak değil.

Ancak bu kimyasalın yangınların çıkmasına ve insanlarda ciddi yanıklar ile organ yetmezliğine neden olduğu ifade ediliyor.

HRW'nin silah kampanyası direktörü Steve Goose, "Beyaz fosfor nasıl kullanılıyor olursa olsun, Rakka ve Musul gibi sivillerin yoğunlukta olduğu kalabalık kentlerde dehşet verici ve uzun süreli zararlara neden olur" dedi.

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