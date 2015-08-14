'Koalisyon pokerinde son söz söylenmedi'



Türkiye’de hükümet kurma olasılığı en yüksek olan iki parti, AKP ile CHP, koalisyon konusunda anlaşamadı. Geçici hükümetin başbakanı, AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “erken seçim en güçlü ihtimaldir” açıklamasını yaptı. Rheinpfalz adlı gazetenin konuya ilişkin yorumunda şu satırlar göze çarpıyor:

“Türkiye’de koalisyon hükümeti kurma konusunda oynanan pokerde henüz son adım atılmadı. Milliyetçi MHP’nin, AKP’nin kuracağı bir azınlık hükümetine onay verebileceği bile düşünülebilir. Irak’taki Kürt asî güçlere karşı savaş sürdürüldüğü müddetçe Başbakan Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçi güçlere güveni sarsılmayacaktır. Hükümet ise demokratik yoldan seçilen Kürt yanlısı HDP’nin itibarını sarsmaya yönelik izlediği politikaların ne kadar kötü sonuçları olacağının henüz farkında değil. AKP içinde bu durumu anlayan politikacılar var. Ancak bunların, herkesin hamisi konumundaki Erdoğan’a karşı bir darbe girişiminde bulunmaları pek mümkün görünmüyor.”

Uluslararası alacaklılar ile Yunan hükümeti Yunanistan'a üçüncü yardım paketi çerçevesinde yeni yardımlar yapılması konusunda prensipte anlaşmıştı. Rhein-Neckar Zeitung yorumunda Almanya açısından duruma bir göz atıyor.

“Yunanistan’ın borçlarının silinmesi mi? Bu, Almanya Başbakanı Merkel’ın seçim taktikleri açısından da hiçbir zaman gündeme getirmediği bir şeydi. Öte yandan borçlu konumdaki ülkelere karşı çok merhametli olmadığı bilinen Uluslararası Para Fonu IMF bile Yunanistan’a ekonomik büyümesi için bir şans daha tanınması gerektiğini anlamış durumda. Ama şimdiye kadar hazırlanan tasarruf paketleri ile bu hedefe ulaşılması zor. Almanya’nın da dahil olduğu kreditör ülkelerin Yunanistan’a katma değer vergisini yükseltmesi için dayatmada bulunması da bu büyümenin önündeki en önemli engeli oluşturuyor.”

Süddeutsche Zeitung da aynı konudaki yorumunda şu satırlara yer veriyor:

“Yunanistan’a üçüncü yardım paketinin şartları ne kadar ağır ve uygulamaya konulmasının denetimi ne kadar sıkı olursa olsun, üçüncü yardım paketinin çıkartılmasıyla birlikte, solcu bir hükümetin başbakanı, üstüne üstlük seçim kampanları sırasında Merkel’e karşı çıkışlarıyla iktidara gelmiş olan Aleksis Tsipras, Almanya başbakanından öyle bir güven garantisi almış olacak ki, başkaları bu garantiyi almanın rüyasını bile göremez. Dünyanın halleri işte!”

Kölner Stadt-Anzeiger adlı gazete ise Irak hükümetinin reform programını yorum sütunlarına taşımış:

“İçten içe sarsılmış olan bir devletin tamamen çökmesini Başbakan İbadi de önleyemeyecek. Ülkede işleyen kurumların az ve siyasi durumun genel itibarıyla istikrarsız olması nedeniyle yıkıcı güçler gittikçe güç kazandı. Irak’ın eski devlet yapısının korunması için Bağdat’taki yeni hükümetin reformları geç kaldı. Ancak Irak’ın yeniden yapılandırılması için bu reform girişimi belki de yeni bir başlangıç olabilir. “