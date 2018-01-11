Koalisyon pazarlığında önemli gün

Alman Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partileri arasındaki büyük koalisyon hükümetini devam ettirme konulu ön görüşmelerin bugün tamamlanması bekleniyor. Partilerin üzerinde anlaşma sağlamaya çalıştıkları konuların başında vergi ve mali politikalarla göç, istihdam, sağlık, bakım, emeklilik ve Avrupa politikaları geliyor. Pazar günü başlayan sondaj niteliğindeki görüşmelerde alınacak sonuçların Cuma günü açıklanması kararlaştırılmıştı.

Birlik partilerinin meclis gurubu ile parlamento arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Michael Grosse-Brömer ‘koalisyon arayı partilerin hayati saydıkları konularda uzlaşma sağlanabilmesi için büyük engellerin aşılması gerekeceğini' söyledi. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz ön görüşmelerin son turuna iyimser beklentilerle gireceklerini belirtti.

Heyetler görüşme sonucunu liderlere sunacak

Teknik heyetler arasındaki görüşmelerde, kanserojen olduğu öne sürülen ve önceki yasama döneminde koalisyon ortakları arasında sert tartışmalara yol açan tarım ilacı glifosat ile dizel motorlu araçları yasaklamaksızın egzoz emisyonlarının azaltılması konularında uzlaşma sağlanmıştı. Heyetler arasındaki görüşmelerden alınacak sonuçlar bugün parti liderlerinin onayına sunulacak.

Sosyal Demokrat Parti'nin ‘daha fazla adalet ve eşitlik' istediği konularda Birlik partilerini ikna edebilmesinin koalisyon pazarlığının anlaşmayla tamamlanmasında belirleyici olacağı belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin resmi koalisyon görüşmelerine katılıp katılmayacağı 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak olan olağanüstü kongredeki oylamayla belli olacak.

Vergi ve sübvansiyon politikaları

Alman sağlık sigortaları, hastanelerdeki eksiklerin giderilmesine ayrılacak kaynağın gelişigüzel dağıtılmayıp, ihtiyaca göre kullanılmasının sağlanması için partilere çağrıda bulundu. Devletin vergi gelirlerinin 2016 – 2021 yılları arasında 140 milyar Euro artmış olacağını belirten Hristiyan Demokrat Birlik partisinin ekonomi şurası başkanı Wolfgang Steiger bu fazlanın üçte birinin borç ödemeleri, üçte birinin acil altyapı yatırımları ve diğer üçte birinin de vergi indirimi için kullanılması gerektiğini söyledi.

Meslek odaları en yüksek vergi oranının arttırılmaması uyarısında bulunuyor. Alman Zanaatkârlar Odası ve Alman İşverenler Birliği ‘kamu gelirlerinin rekor üstüne rekor kırdığı bir dönemde' vergi oranlarının arttırılmasını düşünmenin ‘saçmalık' olduğunu duyurdu. Sosyal Demokrat Parti matrahın yılda 55 binden 60 bin Euro'ya çıkarılması kaydıyla en yüksek vergi oranının yüzde 42'den yüzde 45'e yükseltilmesini talep ediyor.

Alman Belediyeler Birliği ve bilişimci kuruluşlar birliği BİTCOM belediyelerin hızlı internete bağlanması ve dijitalleşmenin hızlanması için devlet, özel sektör ve yerel idarelerin el ele vererek bir ‘yetki merkezi' kurmalarını önerdi. Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg bir gazeteye yaptığı açıklamada, ‘belediyelere dijitalleşmede danışmanlık yapacak bir yetki merkezinin görevlendirilip, bu önemli altyapıya ayrılan mali kaynağın her yıl 500 milyon Euro arttırılması gerektiğini' söyledi.

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DW, dpa, afp/AG, GY