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Dünya
Deutsche Welle

Koalisyon ortaklarından AfD uyarısı

Almanya’da genel seçimlere iki hafta kala, koalisyon ortakları AfD’ye yönelik sert açıklamalar yaptı. Siyasiler, sağ popülist partinin Federal Meclis‘te üçüncü büyük parti olması ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

11 Eylül 2017 20:46

24 Eylül'de yapılacak genel seçimlere sayılı zaman kala Almanya'da seçim yarışı sürüyor. Son kamuoyu anketlerine göre, küçük partiler arasında federal meclise üçüncü olarak girme yarışı başa baş gidiyor.

2013 seçimlerinde yüzde 5 barajının altında kalan sağ-popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bu kez Federal Meclis'e girme ihtimali olduğuna dikkat çekiliyor. Emnid Kamuoyu Araştırma Enstitüsü'nün Bild am Sonntag gazetesi için yaptırdığı ankete göre, AfD'nin oy oranı yüzde 9'a ulaşıyor. Böylece Sol Parti ile aynı oy oranına yaklaşan AfD'yi yüzde 8 ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti FDP takip ediyor.

Sosyal Demokrat Parti SPD'den, Hristityan Demokrat Birlik ve Sol Parti'ye kadar birçok siyasetçi, AfD'nin politikalarının "anayasaya düşman eğilim" gösterdiğine dikkat çekerek, ülkenin geleceği konusunda uyarılarda bulundu.

"Naziler meclise girecek"

SPD'li Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, "t.online”a verdiği söyleşide, seçim kampanyası boyunca iç politik meselelere ilişkin sorunlarının konuşulmadığını düşünen vatandaşların AfD'ye oy verme ihtimali olabileceğine dikkat çekerek seçmenleri uyardı. Gabriel, "O zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez parlamentoya yine gerçek Naziler girmiş olacak” ifadesini kullandı.

SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas da "Frankfurter Rundschau” gazetesi için kaleme aldığı makalede, AfD'nin din, aile, ceza hukuku ve Avrupa politikalarına dair taleplerinin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.

"AfD bir yalan partisi”

Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, AfD'yi sert bir dille eleştirdi. Scheuer, Almanya İçin Alternatif partisinin, "bir yalan partisi” olduğu suçlamasını yaparak, partinin "acınacak bir kampanya” yürüttüğünü öne sürdü.

Scheuer ayrıca partinin liste başı adayı Alice Weidel'in de aslında "İmparatorluk Vatandaşları hareketinin ideolojisine sahip olduğunu” öne sürdü. Scheuer partinin, gerçekte Alman devletini tanımayan ve ona karşı mücadele eden bir yalan partisi olduğunu ifade etti.

İmparatorluk Vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmiyor ve yasaları tanımıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Sachsen Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich ise AfD'nin sadece "farklı partilerin hayal kırıklığına uğramış üyelerinden değil aynı zamanda aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti NPD ve endişeli seçmenlerden de destek aldıklarına” dikkat çekti.

Sol Parti: AfD 3. Parti çıkabilir

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping ise Almanya İçin Alternatif partisinin federal meclisteki üçüncü parti olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kipping, "Bu ülke için, içeriye ve dışarıya doğru yıkıcı bir işaret olur” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa,GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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