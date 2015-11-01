Koalisyon ortakları mülteciler konusunda anlaşamadı



Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti liderleri Berlin'deki zirvede biraraya geldi. Zirveye Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel katıldı. Zirvenin ardından açıklama hükümet sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Seibert, 'Birçok konuda içerik açısından görüşbirliği içinde olunduğunu ancak açıklığa kavuşturulması gereken bazı noktaların bulunduğunu' beliritti. Açıklamada bu noktalar arasında transit bölge önerisinin de bulunduğu vurgulandı.

İki saat süren zirveyi ilk terkeden lider SPD lideri Gabriel Birlik oldu. Gabriel'in ardından Merkel, Seehofer, Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder (CDU) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi Bavyera Meclis Grup Başkanı Gerda Hasselfeldt toplantıya devam etti.

Gabriel transit bölge önerisini kabul etmedi

SPD lideri Gabriel'in zirvede CSU lideri Seehofer'in talep ettiği, sınıra yakın noktalarda sığınmacılar için transit bölgeler oluşturulmasını kabul etmediği belirtiliyor. Gabriel'in, 'Ne organizasyon açısından hayata geçirilebilir, ne de hukuki açıdan düşünülebilir' dediği bildirildi. SPD bunun yerine sığınmacılar için merkezi bir kayıt merkezi kurulmasını önerdi.

Mülteciler konusunda Başbakan Merkel ve CSU lideri Seehofer arasında da görüş ayrılığı olduğu belirtiliyor. Seehofer birkaç gün önce Merkel'e ültimatom vererek, sığınmacıların sayısının sınırlandırılmasını talep etmişti. Merkel'in mülteci politikasını eleştiren Seehofer, sınırdaki sığınmacı sayısının bir an önce azaltılması için etkili önlemler alınması gerektiğini savunmuştu.