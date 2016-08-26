Koalisyon ortakları arasında İncirlik tartışması



Alman milletvekillerinin, Alman askerlerinin konuşlu bulunduğu İncirlik Üssü'nü ziyaretine Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle patlak veren tartışma, Almanya'da koalisyon ortaklarını karşı karşıya getirdi.

Alman Sosyal Demokrat Partisi Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann Alman milletvekillerinin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesiyle ilgili tartışmada Türkiye'ye mühlet vererek, “Alman milletvekilleri ekim ayına kadar İncirlik'e gidemedikleri takdirde görevin uzatılmayıp sona erdirilmesini tavsiye ediyorum”, dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik partili Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise Alman birliğinin İncirlik'ten ayrılmasını istemiyor. Von der Leyen, Almanya'nın IŞİD ile ortaklaşa mücadelenin İncirlik'teki NATO üssünden devam ettirilmesini arzuladığını ve operasyon merkezinin İncirlik'te kalmasının Türkiye ile Almanya'nın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Savunma Bakanı bir soru üzerine gerektiği takdirde Alman birliğinin İncirlik'ten çekilebileceğini ve akıllıca yapılan askeri planlamalarda alternatiflerin de hesaba katıldığını ifade etti.

İncirlik'teki işbirliği ziyarete izin verilmesine bağlı

Başbakan Merkel bundan böyle de İncirlik'ten IŞİD ile mücadeleye Almanya'nın da katkıda bulunmasını amaçladıklarını belirtti ve ‘Alman birliğinin İncirlik'te son derece elverişli şartlar altında görev yaptığını ve başarılı olduğunu', söyledi. Angela Merkel, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret edebilmeleri için Türkiye ile görüşmekte olduklarını sözlerine ekledi.

İncirlik'te üslendirilen Alman jetleri terör milisi IŞİD ile uluslararası mücadeleyi keşif uçuşlarıyla destekliyor. Alman birliğinin görev süresi normal olarak yılsonunda sona eriyor. Türkiye, Alman Federal Meclisi'nin 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak nitelendiren kararı onaylamasından sonra Alman milletvekillerinin İncirlik'e ziyaretine izin vermemiş, bu karar Alman siyasi çevrelerinde tepkiye yol açmıştı. Haber dergisi ‘Der Spiegel', Alman Silahlı Kuvvetleri'nin İncirlik'e alternatif aramaya başladığını yazdı.

Emekli general: ‘Suriye müdahalesi şartları değiştirdi'

Alman Hıristiyan Sosyal Birlik partisinin savunma uzmanı Florian Hahn da Sosyal Demokrat Parti'nin tutumunu eleştirdi. Hahn ‘Passauer Neue Presse' gazetesine yaptığı açıklamada, İncirlik'ten çekilmenin ya da Alman birliğinin başka bir üsse nakledilmesinin şimdilik söz konusu olmadığını söyledi. Hahn, kararını gözden geçirmesi için Türkiye'ye zaman verilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın eski genelkurmay başkanı Harald Kujat da Almanya'nın IŞİD ile mücadeleye katılımının bütün olarak gözden geçirilmesini istedi. Kujat gazetelerde yayınlanan demecinde, ‘Türk birliklerinin Suriye'nin kuzeyine girmesinin son derece karmaşık ve tehlikeli bir durum yarattığını ve askeri angajmanın dış ve güvenlik politikaları açısından sağlayacağı getiriye değer olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini', söyledi. Kujat son gelişmeler karşısında Almanya'nın IŞİD ile mücadeleye keşif uçuşlarıyla daha fazla katkı sağlayacağından şüpheli olduğunu sözlerine ekledi.

Sekiz aydır Irak ve Suriye'deki keşif uçuşlarına katılmakta olan Tornado tipi 6 savaş uçağının şimdiye kadar 490 sorti yaptığı ve Airbus tipi yakıt ikmal uçağının koalisyon uçaklarının yakıt ihtiyacını karşıladığı açıklandı.