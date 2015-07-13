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Dünya
Deutsche Welle

Koalisyon ön görüşmeleri başladı

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ilk koalisyon ön görüşmesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı.

13 Temmuz 2015 20:51


7 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk koalisyon ön görüşmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Davutoğlu görüşmenin ardından AKP Genel Merkez binasında düzenlediği basın toplantısında görüşmelerin, ‘mutabık kalınmış bir koalisyonun müzakereleri olmadığının‘ altını çizerek, birbirini anlamaya yönelik ‘ön görüşme‘ niteliğinde olduğunu vurguladı.

“Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmedik“

Davutoğlu, koalisyon görüşmesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleşmediğini, heyetler halinde görüştüklerini belirterek, " Ama belli bir aşamada liderlerle baş başa görüşme talebi gelmesi durumunda buna da olumsuz bakmam" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı Davutoğlu, koalisyon turlarına salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba günü ise HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile yapacağı görüşmelerle devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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