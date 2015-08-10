Davutoğlu - Kılıçdaroğlu koalisyon için bir araya geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün AKP lideri Ahmet Davutoğlu’na “baş başa görüşme” önereceği ve bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konumunu masaya getireceği öğrenildi. CHP’de, iki lider arasında baş başa yapılacak görüşmenin “büyük koalisyon”un kilidini açacağı düşüncesi hâkim...

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleri çerçevesinde ilk kez 13 Temmuz’da CHP Genel Başkanı’nın genel merkezdeki makamında bir araya gelmişti. Bu görüşmede alınan kararla başlayan keşif amaçlı heyetler arası görüşmeler kapsamında iki partinin heyetleri 5 kez bir araya gelerek 35 saat mesai yaptı. Heyetler bu görüşmelerin sonunda “uzlaşılan”, “uzlaşılmayan”, “uzlaşmaya yakın olunan” konu başlıklarını belirleyerek, hazırladıkları raporları liderlere sundu. Uzlaşma sağlanamayan konular liderlere bırakıldı.

Davutoğlu’nun daveti üzerine ilk tur görüşmeden 28 gün sonra bugün Başbakanlık Resmi Konutu’nda saat 18.00’de başlayacak kritik görüşmeye iki parti arasındaki heyetler arası görüşmeleri koordine eden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç da katılacak.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre, Davutoğlu’nun “dörtlü görüşme” talebine karşı CHP’de günlerdir yapılan değerlendirme toplantılarında, iki liderin baş başa görüşmelerinin daha faydalı olacağı görüşü ağırlık kazandı. HABERTÜRK’ün edindiği bilgiye göre, Başbakan Davutoğlu’nun koalisyonu kurma konusunda “samimi ve istekli” olduğuna inanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dörtlü buluşma öncesi veya görüşme sırasında, “Sayın Başbakan, bir süre baş başa görüşelim mi?” talebinde bulunacak. CHP Lideri’nin, baş başa görüşmede, samimi bir ortamda Başbakan ile her konuyu konuşmayı planladığı belirtiliyor.

Başbakan Davutoğlu, 13 Temmuz’daki ilk görüşmenin ardından böyle bir talebe olumsuz bakmayacağını söylemişti.

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