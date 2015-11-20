Koalisyon IŞİD mevzilerini bombalıyor, dumanlar Kilis’ten görüldü

Koalisyon güçleri bugün Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan Suriye'nin Harcele Köyünde IŞİD mevzilerini bombadırmana tuttu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Suriye sınırındaki Harcele köyünde bulunan IŞİD mevzileri koalisyon güçlerine ait uçaklar tarafından bombardımana tutuldu. Bölgeden yükselen dumanlar Kilis’in Seve Köyünden görülüyor.

IŞİD, geçen yılın ilk aylarında muhalif gruplar ile çatışarak Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus ile Kilis’in karşısındaki Azez arasında kalan bölgedeki köyleri kontrol altına aldı. Azez’i de ele geçirmek için bu ilçeye doğru ilerlemeye çalışan IŞİD militanları, Azez’in kontrolünü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu önderliğinde güçlerini birleştiren Fetih Ordusu mensuplarınca engellendi. Zaman zaman Azez’e yönelik saldırıya geçen IŞİD militanlarının bu girişimleri Fetih Ordusu tarafından önlenirken, muhalifler de benzer şekilde IŞİD’i geriletme çabasında başarılı olamadı.



Uzun süredir sessizliğin hakim olduğu sınır hattında son 2 haftadır yeniden hareketlilik başladı. IŞİD militanları ile muhalifler arasında aralıklarla çatışmalar yaşanırken, koalisyon ülkelerinin savaş uçakları da bölgede belirlenen IŞİD hedeflerine hava harekatı düzenledi.



Bu sabah yine Kilis’in Seve ve Akıncılar Köyü karşısındaki Suriye’nin Mare hattı olarak adlandırılan bölge üzerindeki Soran, Savran, Havar ve Harcelli köylerinde IŞİD militanları ile muhalifler arasında çatışma çıktı. Zaman zaman şiddetlenen çatışmalar sırasında daha önceden İHA’lar, keşif uçakları ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen IŞİD hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı ile hedef alınan bölgelerden yükselen yoğun dumanlar Türkiye tarafından görülürken, çatışma ve patlama sesleri de yine sınır hattından rahatlıkla duyuldu.



Türkiye tarafında tedirginliğe yol açan çatışma ve hava saldırılarının ardından sınır hattında önlemler artırıldı.

