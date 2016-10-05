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Koalisyon Gücü Sözcüsü ABD'li albay: Irak'taki Türk askeri illegaldir

"Irak'taki TSK askerleri Uluslararası Koalisyona dahil değildir"

05 Ekim 2016 15:27

Irak'taki Uluslararası Koalisyon Gücü Sözcüsü Albay John Dorrian, dün Irak Meclisi’nde "işgalci güçler" olarak nitelediği, Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı kararla ilgili olarak "Irak topraklarında bulunan Türk ordusu Irak hükümeti tarafından ve resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Albay Dorrian, Irak topraklarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi.

Dorrian, açıklamasının devamında, “Irak topraklarında bulunan Türk ordusu Irak hükümeti tarafından ve resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir. Bilindiği üzere Uluslararası Koalisyon gücü içinde, bazı ülkeler Irak Hükümeti'nin izniyle burada bulunmaktadır. Bu güçler IŞİD ile mücadelede Irak ordusuna havadan ve karadan destek vermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te Yasama Yılı açılışında Musul konusuna değinmişti:  

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IrakUluslararası Koalisyon GücüJohn DorrianIrak Meclisi

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