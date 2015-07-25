Koalisyon güçlerinden IŞİD'e hava operasyonu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, IŞİD ile mücadele çerçevesinde Irak'ta yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan koalisyon güçlerinden Tuğgeneral Kevin Killea, "Saldırılar Irak ordusu tarafından kara operasyonuyla desteklenmemiştir. Operasyon esnasında kendileriyle irtibat halindeydik" dedi.

Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki koalisyonun gerçekleştirdiği hava saldırıları, Irak'ın Felluce şehrinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan hava saldırısı sonucunda, IŞİD'e ait bomba yüklü araç üretilen bir binanın imha edildiği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden Tuğgeneral Kevin Killea, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırılar Irak ordusu tarafından kara operasyonuyla desteklenmemiştir. Fakat operasyon esnasında kendileriyle irtibat halindeydik. IŞİD'e karşı özellikle hava saldırısı yapılmış olmasının sebebi, savaş biçimini DAEŞ'in değil bizim belirlediğimiz şekilde olmasıdır" dedi.