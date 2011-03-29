-KOALİSYON GÜÇLERİ SURMAN'I BOMBALADI TUNUS (A.A) - 29.03.2011 - Libya devlet televizyonu, Batılı koalisyon güçlerinin, başkent Trablus'un 70 kilometre batısındaki Surman kentini bombaladıklarını duyurdu. Devlet televizyonu ve resmi Jana ajansında yayınlanan ve askeri bir yetkiliye dayandırılan haberde, Surman'da sivil ve askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Televizyonun haberinde, hava saldırısında bir deri fabrikasının da hedef alındığı belirtildi. Öte yandan, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın, "özel bir ziyaret" için Tunus'a gittiği bildirildi. Resmi Tunus ajansı TAP'ın haberinde, Kusa'nın Tunus'a dün Ras Cedir sınır kapısından girdiği, ülkeye "özel bir ziyarette" bulunduğu ifade edildi. Kusa, BM'nin Libya kararı çerçevesinde yurtdışına çıkmaları yasaklanan Libyalı yetkililer listesinde yer almıyor.