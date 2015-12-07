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Koalisyon güçleri Suriye ordusunu vurdu

3 Suriyeli askerin öldürüldüğü operasyona ilişkin koalisyonun ilk kez rejim askerlerini vurduğu bildirildi

07 Aralık 2015 12:03

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Suriye ordusunun Deyr ez Zor'daki askeri kampını vurduğu bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı 3 askerin öldüğünü, 13 askerin de yaralandığını açıkladı. 

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD liderliğindeki koalisyona ait 4 jetin pazar günü Suriye hükümetine ait askeri kampı vurduğunu açıkladı. 

AFP'nin haberine göre ise, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD kontrolündeki bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kampta 4 Suriyeli askerin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı belirtti. Açıklamada, Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalayan koalisyon güçlerinin ilk kez rejim askerlerini öldürdüğünün altı çizildi.

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