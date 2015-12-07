Koalisyon güçleri Suriye ordusunu vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Suriye ordusunun Deyr ez Zor'daki askeri kampını vurduğu bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı 3 askerin öldüğünü, 13 askerin de yaralandığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD liderliğindeki koalisyona ait 4 jetin pazar günü Suriye hükümetine ait askeri kampı vurduğunu açıkladı.

AFP'nin haberine göre ise, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD kontrolündeki bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kampta 4 Suriyeli askerin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı belirtti. Açıklamada, Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalayan koalisyon güçlerinin ilk kez rejim askerlerini öldürdüğünün altı çizildi.