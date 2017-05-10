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Koalisyon güçleri sözcüsü: Suriyeli Kürtlere silah dağıtımına yakın zamanda başlayacağız

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10 Mayıs 2017 22:02

IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay John L. Dorrian , Suriyeli Kürtlere, IŞİD'le mücadele kapsamında kısa süre içinde silah yardımına başlayabileceklerini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin OIR Spokesman isimli resmi Twitter hesabından mesaj paylaşan Dorrian, "Ülkede her an dağıtımına başlayabileceğimiz belli miktarda silah ve mühimmat bulunuyor ve bunların dağıtımına hemen başlayabiliriz" ifadesini kullandı.

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