Koalisyon güçleri sözcüsü: Suriyeli Kürtlere silah dağıtımına yakın zamanda başlayacağız

IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay John L. Dorrian , Suriyeli Kürtlere, IŞİD'le mücadele kapsamında kısa süre içinde silah yardımına başlayabileceklerini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin OIR Spokesman isimli resmi Twitter hesabından mesaj paylaşan Dorrian, "Ülkede her an dağıtımına başlayabileceğimiz belli miktarda silah ve mühimmat bulunuyor ve bunların dağıtımına hemen başlayabiliriz" ifadesini kullandı.

Every single one of these weapons that will be provided to our partner forces will be accounted for and pointed at #ISIS. #defeatDaesh