Koalisyon güçleri: IŞİD sivilleri yem olarak kullanıyor

IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyon, örgütün Musul’daki çatışmalarda sivillerin kullanıldığı bir strateji izlediğini açıkladı. Sivillerin canlı kalkan olarak kullanmanın da ötesinde taktikler uygulandığına dikkat çekildi.

IŞİD’e karşı mücadele amacıyla kurulan uluslararası koalisyonunun ABD'li sözcüsü Albay Joseph Scrocca, IŞİD'in sivilleri rehin tutmak amacıyla gizlice binalara çekmeye çalıştığı ve binalarda topladığı sivillerle koalisyona bağlı savaş jetlerini bombardımana tahrik ettiğini kaydetti.

Scrocca, cihatçıların Musul'daki sivilleri kapattıkları binalardan ateş açışını gösteren videonun yakında Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanacağını açıkladı. Amerikalı Albay IŞİD'in sivil kayıpları uluslararası koalisyona karşı propaganda malzemesi olarak kullandığını belirtti.

BM: Mutlak öncelik sivillerin güvenliği olmalı

IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun ABD'li komutanı Korgenaral Stephen Townsend, salı günü, şiddetli çarpışmaların cereyan ettiği Musul'un batısında sivillerin öldürülmesinden kendilerinin de sorumlu olduklarını söylemişti. Townsend "Sivillerin öldürülmesinde muhtemelen bizim de payımız var. Siviller öldürüldüyse, bu kasıt taşımayan bir savaş kazası sayılmalıdır”, demişti.

Birleşmiş Milletler batı Musul'u kurtarma operasyonunun 17 Şubat ile 22 Mart arasındaki aşaması sırasında en az 300 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Irak ve Amerikan silahlı kuvvetlerinden sivillere zarar verilmemesini istedi. Guterres perşembe günkü Irak ziyareti sırasında sivil halkın can güvenliğinin mutlak öncelik taşıması gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri ‘feci insani trajedi' hakkında yerinde bilgi almak üzere Irak'a gideceğini duyurmuştu.

ABD: Musul'daki IŞİD’li sayısı yarıya indi

IŞİD'in Irak'taki son kalesi sayılan Musul'un doğusu Ocak ayında uluslararası koalisyonun desteğindeki Irak ordusu tarafından geri alınmıştı. ABD kaynaklarınca şehrin batısındaki IŞİD'li terörist sayısının binden az olduğu belirtiliyor. Harekatın başladığı Şubat ayında Musul'un batısında 2 bin dolayında IŞİD militanı bulunmaktaydı.

IŞİD Musul'u 2014 yazında işgal etmişti. Şehrin batısında 400 bini şehir merkezinde olmak üzere 600 bin kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. 200 bin dolayında Musullu ise şehri terk etmişti.

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DW/AFP/RTRD//AG/GA