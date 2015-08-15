Koalisyon güçleri 31 IŞİD hedefini bombaladı

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Suriye ve Irak’ta IŞİD hedeflerine 31 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Ortak Görev Gücü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince dün uçaklarla Suriye'de belirlenen hedeflere 8 hava saldırısı yapıldı.
Açıklamada, saldırıların 3'ü Haseke yakınlarına, 2'si Halep, 2’si Rakka ve 1’i de Kobani civarına düzenlendiği ifade edildi.
Saldırılarda örgütün taktik birimleri, depoları ve muharebe pozisyonlarının vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, koalisyon güçlerinin örgütün Irak'taki hedeflerine de 23 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.