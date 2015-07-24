Koalisyon görüşmesi bitti, CHP'den gergin açıklama

AKP ve CHP arasındaki koalisyon arayışına ilişkin olarak yapılan ilk heyetler arası görüşme, yaklaşık 5 saat sürdü. CHP adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcı Haluk Koç, "Ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için görüşmelerin yoğun olarak süreceğini" belirtirken, müzakerenin havasını, "7 Haziran'a gelirken söylemleri belli, 7 Haziran sonrası tavırları belli" ifadesiyle yansıttı. AKP adına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise "görüşmenin verimli geçtiğini, müzakerelerin günaşırı devam edeceğini" söyledi.

Hükümet kurma sürecinde AKP ve CHP arasında varılan mutabakat çerçevesinde heyetler arası ilk görüşme 14:10'da başladı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Ankara Palas Devlet Konukevi'nde başlayan görüşmeye, AKP'yi temsilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri Taha Özhan ve Osman Can katıldı. CHP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek yer aldı.

Haluk Koç: 7 Haziran’a gelirken söylemleri belli, sonrasındaki tavırları belli

Toplantı sonrasında ilk açıklama, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'tan geldi. "7 Haziran’a gelirken söylemleri belli. 7 Haziran sonrasındaki tavırları belli. Ortak noktalarımıza bakıyoruz" diyen Haluk Koç, reddedilmesi mümkün olmayan, ona yakın alt başlığın değerlendirildiğini belirtti.

Haluk Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"7 Haziran’a gelirken söylemleri belli. 7 Haziran sonrasındaki tavırları belli. Genel Başkanlar ile bilgileri paylaşıp sonrasında değerlendiriyoruz. 10’a yakın alt başlık var. Demokratikleşme, anayasa, dış politika gibi konular müzakere konusu olmaya devam edecek. Başlıkları reddetmek mümkün değil. Önemli olan başlıkların içindeki temel konularda her iki partinin ortak noktaya gelip gelmemesi.

"Sonuçta demokratik hayatımızın alışık olmadığı bir süreci paylaşıyoruz. Sandıktan çıkan sonuç ile bir ortak sonuç ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Herkes lkendi siyasi kimliğimni koruyor. Önemli olan ülkenin çıkarlarının korunması."

Ömer Çelik: Günaşırı bir araya gelerek bu maddeleri bitirmeyi düşünüyoruz

Haluk Koç'tan sonra konuşan AKP'yi temsil eden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise şunları söyledi:

"CHP ile her görüşmeden sonra ara bilgi vereceğiz. Ertesi günkü gündem içinde bir çalışma yapmamız gerekecek. Bizim maddeler hakkındaki bir detaylandırmamız var. CHP’nin de var. Bunları ortak bir liste haline getireceğiz ilk toplantı verimli oldu diyebiliriz. Bundan sonrasında Pazartesi veya Salı günü toplanacağız CHP uzman görülen mensuplarla birlikte her bir konuya göre heyete katılım olacak. Günaşırı bir araya gelerek bu maddeleri bitirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonrasını bu çerçevede değerlendireceğiz.

"Herkesin her şeyi açıklıkla konuştuğu bir toplantı yaptık. Kuşkusuz bakacağımız şey şudur: İki ayrı partiden bahsediyoruz AKP başka bir şeye dönüşmeyecek. AKP orada kalıyor. Herkes ilkelerini koruyor. Koalisyon hükümetin arayışlarının mantığı şudur. Belli konularda ne kadar yakınlık kurabiliriz. Uygulamada, bir ortak hükümet kurulması gündeme gelirse ne kadar bir ortaklığımız var ona bakacağız Bundan sonra bizi yorucu ve dinamik bir hafta bekliyor. 7 Haziran’da ortaya çıkan mesajı ele alacağız. Heyetimizde konu başlıklarımıza göre yeni arkadaşlarımız olacak. Yine burada yapacağız. Siyasi partilerin kurumlarıyla ve genel başkanımızla son derece açık bir biçimde görüşeceğiz.

Gazetecilerin ilk konu başlığı hakkındaki sorusu üzerine Çelik, "Bunu bize bırakın iki heyet olarak biz çözeceğiz. Büyük meselelerden konu başlıkları oluşturuyoruz. Bu görüşmenin kendine has bir ritmi ve takvimi var. Bunu ileriki aşamalarda paylaşabiliriz. Şu aşamada bir şey söyleyemeyiz" dedi.

'Bir hükümet ortaklığın ortaya çıkması ya da erken seçim ihtimali yüzde 50’ye 50’dir'

Erken seçim ve koalisyon kurulması ihtimallerinin eşit olduğunu söyleyen Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam ett:

Daha önce 10-15 güne ihtiyacımız var demiştim. CHP'li Haluk Koç, 12 gün kala bir değerlendirmemiz olacak dedi. Belki de 4-5 toplantıya ihtiyacımız olacak. Ondan sonra genel başkanlara sunum yapılacak. Partilerin yetkili organlarıyla birlikte değerlendirerek ve buradan ortaklık tablosu çıkarsa koalisyon olur. Çıkmazsa olmaz. Koalisyon görüşmelerinde son noktaya gelinceye kadar bu tip görüşmelerde bir yerde tıkanılırsa tamamen anlaşılmamış demektir. Bugünde bir hükümet ortaklığın ortaya çıkması ya da erken seçim ihtimali yüzde 50’ye 50’dir.

Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili, "Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Bu tip konularda siyasi partiler ortak hareket etmek konumundadır. Türkiye kendisine saldıran odaklar karşısında hareket etmektedir. Terör örgütlerin kullandığı tarz toplumsal barışın hedef alındığını ortaya koyuyor. Ben genel başkanımızın çizdiği çerçevede CHP’ye paylaşımda bulundum. Söz konusu olan milli güvenlikse görüş ayrılığı olmaması gerektiğini aktardık" dedi.