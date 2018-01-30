Koalisyon görüşmeleri mülteci siyasetine takıldı

Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında geçen Cuma günü başlayan koalisyon görüşmelerine bugün de devam ediliyor.

CDU/CSU ile SPD arasında görüş ayrılığı yaratan konuların başında mülteci siyaseti geliyor. Dün dokuz saat süren görüşmelerde, geçici koruma statüsü verilen sığınmacıların aile birleşimi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Partilerin temsilcilerinden oluşan çalışma grubu bugün konu üzerinde uzlaşma sağlanması için çaba gösteriyor.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar, koalisyon ön görüşmelerinde geçici koruma ile Almanya'da kalan sığınmacıların aile birleşimlerine sınırlama getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Bu çerçevede, sadece ayda bin kişinin aile birleşmi yoluyla Almanya'ya gelmesi öngörülüyor. Ancak SPD, koalisyon görüşmelerinde istisnai uygulamaların kapsamının artırılmasını istedi. Hristiyan Birlik ise buna karşı çıkıyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, "CSU ile göç kurallarına ek genişleme getirilmesi mümkün değil” dedi. Scheuer, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu gerçeğin SPD tarafından da bilindiğini” söyledi.

Federal Meclis'in gündemine de gelecek

Aile birleşimi, geçici koruma statüsü verilenlerin eşleri ile reşit olmayan çocuklarını veya reşit olmayan çocukların ebeveynlerinin Almanya'ya gelebilmesi anlamına geliyor.

Müstakbel koalisyon ortaklarının üzerinde zaman baskısı olduğu ve bu nedenle de Salı akşamına kadar uzlaşma sağlanmasının istendiği belirtiliyor. Zira Perşembe günü Alman Federal Meclisi'nde geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşimlerine ilişkin tasarı oylamaya sunulacak. Konuya ilişkin düzenlemenin süresi Mart ayının ortasında doluyor. Eğer uzlaşma sağlanırsa, yeni yasal düzenleme yapılabilecek. Aksi takdirde geçerli olan düzenlemenin süresi geçici olarak uzatılacak.

Müstakbel bakanlar

Koalisyon görüşmelerinin 4 Şubat'ta sona ermesi planlanıyor. Görüşmelerin sona ermesinin ardından Sosyal Demokrat Parti, üzerinde uzlaşılan koalisyon protokolünü üyelerin onayına sunacak.

SPD, hükümette yer alacak bakanlara ise üyelerin Hristiyan Birlik ile büyük koalisyonu kabul etmesinin ardından karar vermeyi planlıyor. SPD Genel Başkanı Martin Schulz, ARD televizyon kanalına dün akşam yaptığı açıklamada, öncelikle parti tabanını üzerinde uzlaşılan koalisyon protokülü konusunda ikna etmeleri gerektiğini, ardından bakanlar hakkında karar verileceğini ifade etti. Haftalık Der Spiegel dergisi, Schulz'un bakan olmak istediğini öne sürdü. Derginin SPD çevrelerine dayandırdığı haberinde, Schulz'un parti yönetimine bakanlıktan vazgeçmesinin mümkün olmadığını dile getirdiği iddia edildi.

DW/dpa/AFP/Reuters, JD/CÖ

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