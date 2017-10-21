Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri için ilk adım atıldı. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) liderleri ile birlikte 52 siyasetçi, zemin yoklama niteliğindeki ilk görüşmeler için bugün Berlin'de biraraya geldi. Yaklaşık beş saat süren görüşmeden beklendiği gibi sonuç çıkmadı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Sekreteri Peter Tauber, yaklaşık beş saat süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, kalkınma politikası gibi konularda fikir birliği sağlandığına işaret etti. Tauber, ancak güvenliğe ilişkin konularda daha yapılacak çok iş olduğunu dile getirdi.

"Bazı konulardaki farklılıklar belirginleşti"

Gece sona eren görüşmeden sonra bir açıklama yapan Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner, görüşmede kayda değer bir ilerlenme sağlanamadığını ifade etti.

Hür Demokrat Parti Genel Sekreteri Nicola Beer ise Hristiyan Birlik, FDP ve Yeşillerin bazı konularda tamamen görüş birliği bulunduğunu ifade etti. Beer, ancak bu görüşmede aradaki görüş farklılıklarının da iyice belirginleştiğine dikkat çekti. Görüşmede, partilerin seçim programlarında yer alan konulara ilişkin görüşlerini aktardığını belirten Beer, derinlemesine tartışmalara girilmediğini dile getirdi. Beer, maliye ve bütçe konularında daha yoğun tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Beer'in Yeşiller partili mevkîdaşı Michael Kellner, beş saat süren görüşmede, "bazı parlak fikirlerin ortaya atıldığını, bazı kara bulutların dolaştığını, ama gök gürültüsünün yaşanmadığını" ifade etti. Bundan sonra konuları derinlemesine ele alacaklarını belirten Kellner, Yeşiller için önem olan konuların sosyal adalet, Avrupa, iklimlerin korunması ve çevre olduğunu belirtti. Kellner, bütün partilerin Paris İklim Anlaşması'nı kabul etmelerinden memnun olduğunu söyledi.

Ele alınacak konular

Hristiyan Birlik, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin ön görüşmelere önümüzdeki hafta devam etmesi planlanıyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, önümüzdeki hafta bütçe, vergi, maliye ve Avrupa konularının ele alınacağını belirtti. Daha sonraki görüşmelerde ise iklim, çevre, enerji, eğitim, bilim ve dijitalleşmenin tartışılması bekleniyor. Görüşmelerde ele alınacak bir diğer önemli konuyu ise göç, mülteci siyaseti ve uyum oluşturuyor. Görüşmelerde toplam 12 konu masaya yatırılacak.

Zemin yoklama niteliğindeki ön görüşmelerinin başarıyla tamamlanması ve uzlaşma sağlanması halinde "Jamaika" olarak adlandırılan üçlü koalisyonun kurulması için pazarlıklara başlanacak. Aralık ayı sonuna kadar koalisyon görüşmelerinin tamamlanması öngörülüyor.

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