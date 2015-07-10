Koalisyon görüşmeleri başlıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğlu Pazartesi gününden itibaren siyasi parti liderleriyle koalisyon görüşmelerine başlayacak. Davutoğlu'nun Ramazan bayramına kadar CHP, MHP ve HDP liderleriyle bir araya gelmeyi planladığı, bayramdan sonra da olası koalisyon ortağı ya da ortaklarıyla pazarlık masasına oturmayı tasarladığı ifade ediliyor.

Başbakan Davutoğlu, “İlk olarak parti genel başkanlarıyla istişareler yapacağız. Bu konuda randevu taleplerimiz kendilerine iletiliyor” dedi. İlk görüşmeyi “Usulen” CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmayı uygun gördüğünü ifade eden Davutoğlu, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile masaya oturmak istediğini söyledi. Başbakan, “Tercihim usulüne uygun olarak en büyük partiden… MHP ve HDP'nin milletvekili sayısı aynı olabilir ama oran itibariyle önemli bir fark var. O açıdan ikinci olarak MHP ardından HDP ile devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP'den ilke vurgusu

Davutoğlu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından siyasi parti liderleri de açıklamalarda bulundular.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk tur görüşmelerden sonuç alınmasını beklemediğini belirterek, ikinci turda somut adımların atılabileceğini ifade etti. CHP Genel Merkezine ait internet sitesinde yer alan haberde Kılıçdaroğlu'nun, “14 ilkemiz bir anlamda evrensel ilkelerdir, ilkelerimizle ilgili herhangi bir pazarlık konusu olamaz” şeklindeki sözlerine yer verildi. Haberde Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu'ndan henüz davet gelmediği de belirtildi.

MHP “anamuhalefet” dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli de koalisyon görüşmeleriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli açıklamasında, "İçine girdiğimiz bu yeni dönemde, siyasi dokusu birbirine uygun partiler arasında Türkiye’nin ana meselelerini çözmeyi hedeflemiş bir koalisyon hükümeti kurulması öncelikli gündem ve gerekliliktir” dedi.Yeni oluşacak hükümet konusunda siyasilere sorumluluk yüklendiğini belirten Bahçeli, “AKP-HDP, değilse bile AKP-CHP, bu da kâfi gelmezse, AKP-CHP-HDP arasında bir koalisyon hükümeti kurulması 7 Haziran’da sandıktan çıkan iradenin en bariz temennisidir” diye konuştu. Bahçeli koalisyona girmek gibi bir niyetleri olmadığını yeniden vurgulayarak, “Milliyetçi Hareket Partisi’ne ise haysiyetli ve dik duruşlu bir ana muhalefet görevi düşmektedir” dedi.

HDP'den ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. 7 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkarmayı başaran HDP, koalisyon konusunda “Demokratikleşme” sürecine destek verecek tüm olasılıklara açık olduklarını duyurmuştu.

Ahmet Davutoğlu'nun anayasaya göre 45 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa erken seçim olasılığı güçlenecek. Erken seçim ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda seçimin kasım ayında yapılabileceği belirtiliyor.