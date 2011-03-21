-KOALİSYON ECDEBİYE'DE BOMBALADI ECDEBİYE (A.A) - 21.03.2011 - Koalisyon güçlerinin, Libya'nın doğusunda stratejik önemdeki Ecdebiye kenti çevresindeki Muammer Kaddafi güçlerini sabah saatlerine kadar bombaladığı bildirildi. Libyalı muhaliflerden Ahmed El Tir, koalisyon güçlerinin hava saldırısının sabaha kadar sürdüğünü belirterek, muhaliflerin de saat 03.00 (TSİ 03.00) gibi Kaddafi güçlerine karşı saldırı düzenlediğini söyledi. El Tir ve arkadaşları, hava saldırısının dün akşam kentin doğu girişinde başladığını, batı girişine de hava saldırısı yapıldığını kaydetti. Nuri Musmari adlı muhalif savaşçı da "Eğer Batıdan daha fazla yardım alamazsak, Kaddafi güçleri bizi çiğ çiğ yiyecek" dedi. Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Arap Birliği'nin, BM kararı çerçevesinde Libya'ya yönelik operasyonu desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi. Hague BBC 4 radyosuna yaptığı açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile görüştüğünü ifade ederek, "Musa, tabi ki bizim gibi sivil ölümler konusundaki endişesini dile getirdi" dedi. Musa'nın, BM kararını ve uygulanmasını desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Hague, "Bence Musa'nın açıklamalarından çok şey çıkarıldı. Arap dışişleri bakanlarıyla dün konuştum. Bu kararın uygulanması konusundaki kararlılıklarında bir değişiklik sezinlemedim" diye konuştu. Amr Musa, koalisyon güçlerinin Libya'ya yönelik operasyonunu amacının dışına çıktığı gerekçesiyle eleştirmiş ve sivil ölümler konusundaki endişesini dile getirmişti. Hague BBC'ye açıklamasında ayrıca, koalisyon güçlerinin Libya'da işgalci olmayacağını vurguladı. Bu arada İngiliz milletvekilleri bugün parlamentoda Libya'ya yönelik operasyonu tartışacak. İngiltere'de hükümet ve muhalefet operasyona destek veriyor. Ancak muhalefetteki İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Libya'ya olası bir kara harekatına karşı olduğunu ifade ediyor.