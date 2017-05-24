Koalisyon bombardımanlarında bir ayda 225 sivil öldü

IŞİD'e karşı mücadele etmek için kurulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye’de düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, son bir ayın, koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı hava bombardımanlarına başlamasından beri en fazla sivil ölümünün gerçekleştiği dönem olduğunu açıkladı.

Abdülrahman açıklamasında, 23 Nisan ile 23 Mayıs tarihleri arasındaki bir aylık süre zarfında aralarında 44 çocuk ve 36 kadının olduğu 225 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, aynı tarihteki saldırılarda 122 IŞİD militanı ve Esad rejimine bağlı sekiz askerin de öldüğü bilgisi verildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, koalisyon güçlerinin hava saldırılarına başladığı 23 Eylül 2014 tarihinden bu yana ise 319'u çocuk olmak üzere, toplam bin 481 sivil hayatını kaybetti.

Londra merkezli olan Gözlemevi'nin Suriye'ye yönelik verileri farklı bağımsız kaynaklarca teyit edilemiyor. Örgüt verilerini, Suriye'deki savaşçı ağı ve doktorlar üzerinden sağlıyor.

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DW/AFP/GA/CÖ