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Ekonomi

Koalisyon açıklamaları piyasalara nasıl yansıdı?

Dolar 2,73, Euro 3.07 lira düzeyinden işlem görüyor

16 Haziran 2015 22:48

Siyasi parti liderlerinin hükümet kurmaya ilişkin açıklamalarıyla oluşan olumlu havanın etkisiyle, borsa günü artışla, dolar ve euro da düşüşle kapattı.

Borsa İstanbul Endeksi dünkü yüzde 2'ye yakın düşüşün ardından bugünkü olumlu havaya bağlı olarak toparlandı, günü yüzde 1.56 artarak 80 bin 183 puan ile geride bıraktı.

Gelişmelerin etkisiyle lira da döviz piyasalarında toparlandı. Hükümet kurma konusunda oluşan kaygılara bağlı olarak dün ve bugün sabah saatlerinde yükselen dolar ve euro da siyasilerden gelen açıklamaların etkisiyle düştü.

Bugün erken saatlerde dünkü kapanışa yakın yükseldiği 2.74 liradan işlem gören dolar, 2.75 lira düzeyine kadar çıktıktan sonra, olumlu açıklamalara tepki vererek 2.7264 liraya kadar indi ve daha sonra 2.73 sınırının biraz üzerinde hareket etmeye başladı.

Küresel piyasalarda dolar karşısında 1.1328 düzeyine kadar tırmanan euro da içeride 3.1115 liraya kadar çıktı. Ancak, daha sonra 3.0643 liraya kadar indikten sonra 3.07 lira düzeyinin hemen üzerinde hareket etti.

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