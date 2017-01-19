Koalisyon, 2 ay sonra ilk kez TSK'nın verdiği koordinatları bombaladı; Rusya'nın iddiası doğrulanmadı

TSK ile ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon arasında yaşanan 'koordinat atışması'nın ardından, dün Koalisyon 2 ay aradan sonra ilk kez El Bab’ta TSK’nın verdiği koordinatları bombaladı. Rusya’nın TSK ile ortak operasyon iddiası ise doğrulanmadı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan ve Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 Aralık’ta başlattığı El Bab operasyonunda, iki ay sonra ilk kez ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun bileşeni olan İngiltere’ye ait savaş uçakları TSK’nın verdiği koordinatları bombaladı. Bombardıman, TSK ile Koalisyon arasındaki “Koordinat atışmasının” ardından geldi.

Fitili Dorrian ateşledi

Tartışmanın fitilini, Koalisyon Sözcüsü ABD’li Albay John Dorrian’ın, ‘koalisyon güçlerinin El Bab civarında IŞİD unsurlarını vurduğuna yönelik açıklaması’ ateşledi. Türk askeri kaynaklarıysa ABD’ye ait silahlı insansız hava araçlarının (İHA) El Bab bölgesinde keşif uçuşu sırasında 4 ayrı küçük hedefi vurduğunu doğruladı ancak bunların TSK’nın koordinatlarını verdiği hedefler olmadığını belirtti.

Akşam saatlerinde, Rusya Genelkurmay Operasyon Dairesi Başkanı Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya Hava Kuvvetleri’nin 10, Türk Hava Kuvvetleri’nin ise dördü F-16, dördü F-4 olmak üzere 8 uçakla ‘Suriye yönetiminin bilgisi dâhilinde’ ortak bir operasyonla IŞİD'i vurduğunu duyurdu. El Bab’a dün yapılan hava saldırılarının düzenlenişi ve niteliği konusunda karışıklık yaşanınca, TSK akşam saat 18.06’da üç paragraflık resmi bir açıklama yaptı.

İki ay sonra ilk

Açıklamanın ilk paragrafında ABD’ye ait silahlı İHA’ların sırasıyla saat 07.00, 07.14, 11.35 ve 16.20’de El Bab bölgesinde keşifler esnasında IŞİD'e ait hedefleri vurduğu belirtildi. İkinci paragrafta ise saat 15.30’da koalisyon güçleri içinde yer alan İngiltere’ye ait Tornado savaş uçaklarının “Yapılan hedef koordinasyonu neticesinde” El Bab yakınlarındaki Bzagah’ta IŞİD hedeflerini vurduğu bildirildi. Bu paragrafta, “Uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçakları ilk kez hava taarruzu düzenlemiştir” vurgusu dikkat çekti. Koalisyon güçleri en son geçen yıl 20 Kasım’da TSK’nın koordinatlarını verdiği hedefleri vurmuştu. Askeri kulislerde, “Albay Dorrian’ın yaptığı ilk açıklamaya Ankara’nın katılmayarak, koalisyon gücünü TSK’nın verdiği hedefleri vurmaya zorladığı ve dün saat 15.30’da İngiliz uçaklarının harekât yapmasıyla bunun başarıldığı değerlendirmesi” yapıldı.

Ortak operasyon yok

Üçüncü paragraf ise Rusya’nın harekâtıyla ilgili oldu. Rusya’nın ‘ortak operasyon’ iddiasının doğrulanmadığı açıklamada, Rusya’ya ait savaş uçaklarının iki ülke arasında geçen hafta imzalanan mutabakatın içerdiği koordinasyon çerçevesinde El Bab’ın güneyinde IŞİD hedeflerini vurduğu belirtildi.