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Dünya

KOALİSON GÜÇLERİ TACURA'YI BOMBALADI TRABLUS (A.A)

24 Mart 2011 15:51

-KOALİSON GÜÇLERİ TACURA'YI BOMBALADI TRABLUS (A.A) - 24.03.2011 - Libya'da, koalisyon güçlerinin başkent Trablus'un Tacura bölgesini bombaladığı bildirildi. Görgü tanıkları, Trablus'un yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Tacura bölgesinin bugün bombalandığını söyledi. Devlet televizyonu da bölgedeki askeri ve sivil alanların havadan vurulduğunu duyurdu. Bombardımanda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. -CAMERON: LİBYA'DA BM KARARINA BAĞLI KALINMASI ÖNEMLİ- İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere'nin Nottingham kentinde yaptığı konuşmada, "Bu karardan, daha ileriye gitmememiz önemli" dedi. İngiltere Başbakanı ayrıca, Libya'ya yönelik operasyonun "Bingazi'de olası bir katliamı önlediğini" kaydetti.  Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz güçlerinin Libya hava savunma sistemlerine yönelik füze saldırılarının dün akşam da devam ettiğini bildirdi.  İngiltere Libya'ya yönelik operasyonun gidişatından memnun olduğunu açıklarken, Londra'da gelecek hafta Libya'ya ilişkin uluslararası bir konferans yapılması bekleniyor.

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