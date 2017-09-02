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KOAH hastasının evine jeneretör

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, elektrik kesintisi nedeniyle problem yaşayan KOAH hastası 73 yaşındaki Hatice Coşkun'un evine jeneratör yerleştirildi

02 Eylül 2017 15:37

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, elektrik kesintisi nedeniyle problem yaşayan KOAH hastası 73 yaşındaki Hatice Coşkun\'un evine jeneratör yerleştirildi.
İslahiye\'ye 30 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi\'nde oturan ve son 2 yıldır makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Hatice Coşkun, sabaha karşı yaşanan elektrik kesintisi sonrası nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Yakınlarının telefonla durumu anlatması üzerine mahalleye gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlileri, Coşkun\'un bir daha benzer sıkıntı yaşamaması için eve jeneratör kurarak çalıştırdı.
Annesinin jeneratör kurulması ile rahatladığını anlatan Habib Coşkun, \"Annem iki yıldır KOAH hastası ve makineyle bağlı yaşıyor. Elektrik kesilince annem nefes alamaz hale geldi. Artık olası elektrik kesintisinde benzen sıkıntıyı yaşamayacak olduğumuz için mutluyuz\" dedi.

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