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Ekonomi

Knot: Yunanistan'ın temerrüte düşmesi olasılığı dışlanamaz DEN HAAG (A.A)

23 Eylül 2011 17:53

-Knot: Yunanistan'ın temerrüte düşmesi olasılığı dışlanamaz DEN HAAG (A.A) - 23.09.2011 - Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Klaas Knot, Yunanistan'ın temerrüte düşme olasılığının dışlanamayacağını bildirdi. Knot Hollanda'da yayımlanan Het Financieel Dagblad gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın borcunu geri ödeyemeyeceği bir duruma düşmesi olasılığının artık göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, ''Senaryolardan biri, Yunanistan'ın temerrüte düşmesi. Yunanistan, iflas edecek demiyorum. Uzun zamandır Yunanistan'ın iflasının gerekli olmadığına inanıyorum. Ancak Atina'dan zaman zaman gelen haberler cesaret verici değil. Tüm çabalar, bunun önlenmesi için ancak Yunanistan'ın temerrüte düşmeyeceği konusunda bir kaç ay öncesine göre daha az iyimserim'' dedi. ECB üyelerinden ilk kez Knot, Yunanistan'ın temerrüte düşme olasılığını gündeme getirdi. Ekonomistler, ECB Yönetim Kurulunun 23 üyesinden biri olan Knot'un Yunanistan'ın temerrüte düşme olasılığına ilişkin açıklamalarını ''olağan dışı'' olarak değerlendirdi.  Avrupa Merkez Bankası  Yunanistan'ın kurtarma planına uygun çalışmaya devam etmesi konusunda ısrarcı davrandı ve temerrüte yönelik çözümlere karşı çıktı.

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