KNK: Devlet ateşkesi bitirdi, Kürtlere tekrar savaş ilan etti

Kürdistan Ulusal Konseyi (KNK) Yürütme Konseyi, "PKK kamplarına yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarıyla Türk devletinin tek taraflı olarak ateşkesi bitirdiği, Kürtlere tekrar savaş ilan ettiği" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Bugün bu savaş AKP hükümetiyle bir taraftan DAİŞ üzerinden, bir taraftan da sınır ötesi askeri operasyonlarla ve içeride de soykırım operasyonları ile devam ettirilmektedir” dendi.

KNK Yürütme Konseyi, Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarının cuma gece saat 22.55`ten itibaren PKK kadroları ve sivil halkın yoğun olduğu Kandil, Xakurke, Behdinan, Zap, Gare, Haftanin, Basya, Metina ve Avaşin alanlarının bombaladığını kaydetti. Açıklamada şöyle dendi:

“AKP hükümetinin talimatı ile bombardımana başlayan Türk ordusuna ait savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini de bombalandı. Yerel kaynaklar Xakurke'de sivil halkın kullandığı yerleşim yerlerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Yine Kandil`in Enze koyundeki sivilleri de bombalayan Türk savaş uçakları burada büyük zararlara yol açmıştır. Bu saldırıda sivil insan kayıplarının olduğu belirtilmektedir."

Hükümetin "ateşkesi tek taraflı olarak bitirmek istediğini ve tekrar savaş ilan ettiğini, PKK'nın silahlı gücü HPG'nin ise provokasyonlara rağmen ateşkese uyduğunu" belirten KNK, "Suriye'de DAİŞ terör örgütünü destekleyen AKP hükümetinin DAİŞ'e direnen Kürt gerillalarına karşı çok ağır hava operasyonları yapmaktadır. Türk devleti bu saldırılarla PKK`yi zayıflatıp DAİŞ çetelerinin güçlenmesini istemektedir" iddiasını öne sürdü.

Açıklama; “KNK olarak başta Güney Kürdistan hükümeti olmak üzere siyasi partileri, STÖ ve halkını Türk devletinin topraklarımıza saldırması karşısında durmaya çağırıyoruz. AKP-DAİŞ ittifakının Suruç'ta olduğu gibi Kobanê ve Rojava'ya dönük suç ortaklığı nedeniyle Uluslararası insanlık suçu gerekçesiyle yargılanması için başta BM olmak üzere Uluslararası güçlere acilen harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadeleri ile son buldu.