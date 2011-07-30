K.Maraş'ta jandarmaya saldırı: 1 şehit

T24 - Kahramanmaraş’ta jandarma trafik aracına düzenlenen saldırıda iki asker de yaralandı.



Ekinözü ilçesi Gellezif mevkisinde jandarma trafik timine saldırı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuş Abdulmecit Yıldırım şehit olurken, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kasım Yağbasan ve Uzman Çavuş Taner Yasam'ın yaralandı. Yaralanan Kasım Yağbasan ve Taner Yasam, Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Afşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik timinin, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler köyünde meydana gelen ölümlü trafik kazasına gittiği ve trafik timinin bulunduğu araca ateş açıldığı bildirildi.



Yaralanan askerlerin ateşe karşılık verdiği ve haber merkezine saldırıya uğradıklarını ilettiği, Gaziler köyüne kaza için giden ambulansın da askerleri Elbistan Devlet Hastanesine getirdiği öğrenildi.



Bölgede operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.





Sivas'ta çatışma



Bu arada Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şerefiye beldesi Büyükgüney köyü kırsalında, güvenlik güçleri, bir grup teröristle karşılaştı. Yaşanan çatışma sonrasında bölgede teröristlere ait 5 sırt çantası ve 2 adet kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Bölgeye çok sayıda asker sevk edildiği öğrenildi.





