Kluft heptatlondan çekildi

Tempo24-



Carolina Kluft, Pekin'de, dünya ve olimpiyat şampiyonu olduğu heptatlonda yarışmayacağını açıkladı.



"Bu kararımı pekçok kimsenin anlamayacağını biliyorum. Fakat heptatlonda yarışmak için yeterli motivasyona sahip değilim" diyen Kluft, buna karşın Pekin Olimpiyatı’nda uzun ve üç adım atlamalarda mücadele edeceğini açıkladı.



Heptatlonda başarılı olmak için bir sporcunun kendisini bu işe yüzde bin vermesini gerektiğini fakat son iki yıldır kendisinin buna hazır olmadığını vurgulayan 25 yaşındaki Kluft, bu kararının kalıcı olup olmadığını ise henüz bilmediğini söyledi.



Bu kararı almasının hem kolay hem de zor olduğunu dile getiren Kluft, "Heptatlonda başardıklarımdan dolayı mutluyum. Heptatlonu seviyorum ve her zaman da seveceğim. Fakat şu an için bu branş beni heyecanlandırmıyor" dedi.



Kluft yedili yarışma olarak da bilinen ve 100 metre engelli koşu, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre koşu, uzun atlama, cirit atma ve 800 metreden oluşan heptatlonda 2001 yılından bu yana geçilmiyor.

