Klout puanı artık diplomadan önemli!

ABD’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan bir uygulama artık özgeçmişten bile daha etkili... ABD’de yayımlanan, Wired dergisi ‘klout’ puanının insan hayatını nasıl etkilediğini ortaya koydu.





Milliyet'in haberine göre, 2007’de kurulan klout.com adlı site kişiyi sosyal medyadaki etkisi üzerinden 0 ila 100 arasında puanlandırıyor. ‘Klout’ puanına ulaşmak için siteye giren kullanıcı facebook veya twitter gibi sosyal medya ağlarındaki hesaplarını puanlamaya sunuyor. Bu sitelerde takip edilme oranı, yazılanların paylaşılma oranı, aktiflik oranı gibi değerlere göre de kişinin puanı belirleniyor.



Kişi ne kadar aktif bir sosyal medya kullanıcısı ise puanı o kadar yüksek oluyor. Basit bir uygulama gibi görünse de klout puanı insanların işlerini bile kaybetmelerine neden oluyor. Wired’a konuşan Sam Fiorella 15 yıllık deneyimine rağmen klout yüzünden işe alınmadı. AOL, Ford ve Kraft gibi dev firmalarla çalışan Fiorella, Toronto’daki bir pazarlama firmasına başvurduğunda görüşmesi ilk başta oldukça başarılı geçiyordu. Özgeçmişine bakıldığında iş için uygun bulunan Fiorella klout puanı sorulduğunda cevap veremedi. İş görüşmesini gerçekleştirdiği kişi bunun üzerine klout.com adlı siteye girerek Fiorella’nın puanına baktı. Puanı 34 çıkan Fiorella o gün işe alınmadı.



Puanı yüksek olan iyi odada kalır



Firmaların klout’a değer vermesinin bir diğer sebebi ise reklam. Klout puanı yüksek kişilerle iletişime geçen firmalar bu insanların takipçilerini ve sosyal medyadaki gücünü ürün tanıtımı yapmak için kullanıyor. Kullanıcıların çevrelerinin genişliğini dikkate alan bazı oteller klout puanı yüksek müşterilere en iyi odaları veriyor. Bazı firmalar bedava araç kiralıyor, promosyonlar yolluyor. 2007 yılında klout.com’u kurmaya karar veren bilgisayar mühendisi Joe Fernandez sosyal medya üzerinde yarattığı etkinin farkında. Fernandez, büyük şirketlerin her zaman etkili insanlarla çalışmayı tercih ettiğini söylüyor.