Cumhuriyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtıyla ilgili olarak "İç savaşta yarım milyon insan öldü; bunlardan sadece 1900’u kimyasal silah yüzünden can verdi. Şimdi bu savaşı durdurmak yerine afaki bir çizgi çekmek, 'klor kötü, bombalar ok' mesajı vermek, alkışlanabilir bir tutum mu?" dedi.

Aydıntaşbaş, "Tam bir tiyatro!" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara’nın bunu çok iyi okuması, planlarını ona göre yapması, açıklamalarında daha dikkatli olması lazım. Arap coğrafyasındaki savaşlara 'Yesinler birbirini' diye bakan Trump, Suriye’yi Rusya’ya hediye etmeye çoktan razı. Bu yüzden operasyon, günler önce boşaltılan 3 askeri üsle sınırlı tutuldu ve hedefler önceden Rusya’yla paylaşıldı. Zaten o yüzden ne ABD borsası, ne de medya olan bitenle fazla ilgilenmedi. Bu yüzden Rusya’dan bir iki itiraz dışında fazla bir tepki beklenmiyor.

Bir iki bağır-çağır dışında Rusya’nın tepki vermesini gerektirecek bir durum yok zaten. 3 günlük bir davul zurnadan sonra ABD 100 Tomahawk’la boş askeri tesisleri bombaladı. Füzelerin bir bölümü, zaten Rus S-400’leri tarafından engellendi. Üçüncü dünya savaşı falan çıkmıyor. Dağılabiliriz"