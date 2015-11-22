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Spor

Klopp'un Liverpool'u, Manchester City'yi deplasmanda devirdi: 1-4

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Manchester City 26 puanda kalarak liderlik şansını yitirdi

22 Kasım 2015 00:22

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta maçında Jurgen Klopp'un ekibi Liverpool deplasmanda Manchester City'yi 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Premier Lig'in yeni lideri Newcastle United'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Leicester City oldu.

Etihad'da oynanan mücadelede Manchester City'nin golünü 44. dakikada Kun Agüero atarken, Liverpool'a farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mangala (k.k), 23. dakikada Coutinho, 32. dakikada Roberto Firmion ve 81. dakikada Skrtel kaydetti.Emre Can bu önemli mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Manchester City 26 puanda kalarak liderlik şansını yitirdi.

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